На Дону девушка за рулем не увидела ребенка на перекрестке и сбила его

Все детали аварии устанавливают полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Азов Ростовской области 29 мая в десять часов утра произошла серьезная авария, в которой получил травмы школьник. О ДТП сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

По информации ведомства, 12-летний школьник переходил дорогу на нерегулируемом перекрестке Московская-Темерязева. 24-летняя водитель «Рено Логан», по предварительным данным, не заметила ребенка на проезжей части и сбила его.

- В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что похожая авария 28 мая произошла в донской столице. Подросток переходил дорогу в неустановленном для этого месте и очутился под колесами иномарки. В пресс-службе областной ГИБДД обратились к родителям с призывом контролировать поведение детей вне дома.

- Задача родителей объяснить детям, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Переходить проезжую часть исключительно по пешеходному переходу. Не выбегать на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, внимательно переходить дорогу, даже в зоне действия пешеходного перехода, - сказали в ведомстве.

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