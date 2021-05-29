В Ростове-на-Дону ребенок попал под колеса иномарки

В Ростове-на-Дону водитель "КИА" сбил подростка. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
В Ростове-на-Дону вечером, 28 мая, на улице Ларина произошла авария, в результате которой пострадал 14-летний подросток. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в районе шести часов вечера подросток переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
Более того, школьник вышел на проезжую часть из-за припаркованных на обочине машин, которые закрывали обзор автомобилистам.
35-летний водитель «КИА» не заметил ребенка и наехал не него. В результате юный ростовчанин получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все подробности аварии.
В пресс-службе областной ГИБДД обратились к родителям с призывом контролировать поведение детей вне дома.
- Задача родителей объяснить детям, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Переходить проезжую часть исключительно по пешеходному переходу. Не выбегать на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, внимательно переходить дорогу, даже в зоне действия пешеходного перехода, - сказали в ведомстве.
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