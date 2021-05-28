Оставил погибать на обочине: косуля попала в аварию под Ростовом-на-Дону

Животное на трассе сбил водитель. Фото: приют для безнадзорных животных "Святобор"

В Ростовской области, в Шахтах, произошла авария, жертвой которой стала молодая косуля. О происшествии рассказали волонтеры приюта для безнадзорных животных «Святобор».

Вероятнее всего, грациозное животное выскочило на дорогу из лесополосы, когда на улице было уже темно. Водитель не успел вовремя затормозить и наехал на нее. Почему человек за рулем не остановился, чтобы помочь раненому зверю, остается только догадываться. Но факт остается фактом. Несколько часов косуля лежала на обочине, пока кто-то из очевидцев не увидел ее и не позвонил в приют для животных.

Волонтеры взяли косулю под опеку. Фото: приют для безнадзорных животных "Святобор"

СЛОВНО ПОНИМАЛА: ЕЙ ХОТЯТ ПОМОЧЬ

Волонтеры тут же прыгнули в машину и поехали к месту происшествия.

Раненое животное даже не пыталось сопротивляться, когда люди положили ее на заднее сидение автомобиля. Косуля словно понимала: ей хотят помочь.

- Ну что сказать, давненько такого не было. Нашли ее на дороге в Артемовском районе. У бедняжки перелом бедра, ссадины и ушибы, дикое количество клещей. Ссадины обработали, поставили на уши всех, - продолжают активисты.

Так, волонтеры уже связались с ветеринарной клиникой и сейчас специалисты готовятся к операции.

Но зоозащитники, которые всегда стараются помочь братьям нашим меньшим, сейчас и сами нуждаются в поддержке. Дело в том, что на лечение косули потребуются деньги. Через свои социальные сети общественники обратились к подписчикам с просьбой перевести им на счет кто сколько может. А еще активисты обещают держать всех в курсе дальнейшей судьбы животного.

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