«Собаку сбила машина»: Хозяин, выбросивший животное из окна шестого этажа, рассказал свою версию событий

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-19T12:29:20+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, на котором собака корчится от боли. По словам автора поста, которая и опубликовала ролик в городском паблике - его уже посмотрели больше 52 тысяч человек, несчастного пса из окна на шестом этаже выбросили хозяева. Вначале Интернет-пользователи сделали вывод, что это дворняга, но позже выяснилось - собака якобы породы Шарпей.

На ролике видно, что около часа пес пролежал на улице, и даже собачница прошла мимо, не попытавшись помочь бедняге. Местная жильница, предавшая это дело огласке, уже написала в полицию заявление. Уголовный кодекс предусматривает за жестокое обращение с животными до трех лет лишения свободы или штраф до 80 тысяч рублей.

Однако хозяин собаки утверждает, что животное сбила машина, у него поломана лапа.

- Мы предлагали ему помощь, отвезти собаку в ветклинику, на что он отказался. Саму собаку на следующий день мы не видели, поэтому не можем быть полностью уверены, что она жива, - рассказала подробности сердобольная ростовчанка.

Женщина намерена довести дело до суда. В полиции уже проводят проверку по факту случившегося, в результате чего будут известны все обстоятельства произошедшего.