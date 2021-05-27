В Ростове перевенулась машина такси

В Ростове произошло ДТП с участием такси. Фото: ГИБДД по РО

В Ростове случилась авария с участием отечественного автомобиля и машины такси.

Инцидент произошел в четверг, 27 мая около полуночи на пересечении улицы Белорусской и переулка Сальского. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 с семилетним стажем вождения не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю "Яндекс Такси" марки Nissan под управлением водителя 48-летнего шофера с 25-летним стажем. В результате этого произошло столкновение. От сильного удара иномарка перевернулась и встала на крышу.

В аварии никто из людей не пострадал, пассажиров в такси на момент аварии не было. Сильные механические повреждения получили оба автомобиля.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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