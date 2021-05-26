В Ростове из-за сгоревшего автобуса проверят состояние общественного транспорта

В Ростове проверят общественный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове из-за сгоревшего пассажирского автобуса проверят состояние общественного транспорта. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Теперь перевозчики должны осмотреть свои машины и убедиться в целости электропроводки, а также топливных систем и автоматических системы пожаротушения. К масштабному мониторингу привлекут сотрудников ГИБДД И Южного управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Они организуют специальные рейды.

ЧП с автобусом №67 произошло рано утром 26 мая. Пламя вспыхнуло, когда водитель ехал по проспекту Стачки. Ростовчане вовремя успели выбежать из салона, поэтому трагедии удалось избежать, но сам транспорт полностью сгорел. Прибывшие на место происшествия пожарные все потушили за 25 минут.

Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправность узлов механизма транспортного средства. После этого из-за повреждения контактной сети приостановили работу нескольких троллейбусов. Сейчас они снова курсируют по обычному маршруту.