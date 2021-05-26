В Ростове загорелся автобус с пассажирами Фото: "КП" Архив

В донской столице ранним утром сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел около шести часов утра на проспекте Стачки. Звонок с сообщением о возгорании поступил в 06:02. К месту происшествия незамедлительно выехала бригада пожарных.

На месте выяснилось, что прямо на проезжей части загорелся автобус №67 с пассажирами в салоне. Но к приезду огнеборцев горожанам удалось покинуть общественный транспорт, именно поэтому обошлось без пострадавших. Спасатели сразу же приступили к тушению огня, полностью ликвидирован он был в 06:27.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность узлов механизма транспортного средства. Но точная причина будет чуть позже установлена специалистами.

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