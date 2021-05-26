Работу нескольких троллейбусов приостановили в Ростове из-за сгоревшего автобуса

Полыхающий автобус №67 повредил контактную сеть Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 26 мая, в Ростове полыхающий автобус №67 повредил контактную сеть, поэтому временно приостановили работу троллейбусов № 8 и 10. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- Речь идет о направлениях «Центральный Рынок - ГПЗ-10 - Центральный Рынок», «Центральный Рынок - ВОС», «Центральный Рынок - ГПЗ-10 - Центральный Рынок». Движение троллейбусов будет восстановлено в течение дня. Причины возгорания устанавливаются, - говорится в сообщении.

Автобус №67 сгорел рано утром. Пассажиры смогли вовремя выбежать из салона, поэтому никто не пострадал. О ЧП экстренные службы узнали в 06:02, в 06:27 пожарные все потушили. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность узлов механизма транспортного средства.