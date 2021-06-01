«Ура! Жара! Раздеваться пора!»: Откровенными образами удивили ростовские звезды

Ростовские красотки к лету готовы. Фото: Инстаграм kottova и rihanapetra.

1 июня – первый день лета, и, надо сказать, известные на весь мир ростовские красотки подготовились к нему основательно. На своих страницах в социальных сетях они радуют подписчиков откровенными образами. Да такими, что дух захватывает!

Так уроженка Таганрога – обладательница титула «Краса России» встречает лето в Дубае вместе с маленьким сынишкой. Оксана Воеводина прогремела на весь мир после того, как вышла замуж за короля Малайзии. Правда, пара достаточно быстро развелась. Зато Оксана родила не только прелестного мальчугана, и он – как отмечают подписчики – точная копия папы, но и быстро пришла в себя после родов. Ее купальники, в которых шикарная брюнетка щеголяет по заграничном побережью, вызывают у подписчиков бурю эмоций – виртуальных сердечек они не жалеют.

Татьяна Котова. Фото: Инстаграм kottova.

Еще одна сексапильная красотка - «Мисс Россия» Татьяна Котова не только продемонстрировала свое подтянутое тело в одном из последних постов в соцсети, но и дала несколько советов подписчикам.

- Вы знаете, я перепробовала все новые аппараты, методики и процедуры. И знаю, какие из них точно эффективные, - подписала Татьяна снимок. - Контрастный душ и массаж щеткой. Это то, что я делаю дома. Щетку можно чередовать со скрабом, но это прощай загар. Это нужно не только для отшелушивания, а больше для притока крови к коже и ускорения лимфы, а тем самым улучшения и питания кожи.

Кроме того, поющая модель рассказала, что занимается кардио пять раз в неделю.

- А так же три силовые тренировки в неделю, но так же есть в моем графике еще танцы, гольф и баня, - похвасталась Татьяна. И, надо сказать, есть чем. Только этот снимок получил больше 13 тысяч лайков от подписчиков.

Мария Лиман. Фото: Инстаграм liman_maria

Не отстает от своих коллег по красоте и звезда Playboy Мария Лиман. Брюнетка из Ростова стала ярой футбольной болельщицей, а как именно - продемонстрировала на своей странице в Инстаграм. Мария сделала из спортивной майки топик, который выгодно подчеркнул ее прелести, а фото в бикини лишь дополнило сексапильный образ красотки.

- Я обожаю «Челси», - призналась модель.

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- Помню, во втором классе мне очень хотелось компьютер, - вспоминает красотка. - Но мама сказала: «нет, не будет». Тогда я записала свое желание на салфетку, сожгла, поместила в бокал с детским шампанским и выпила. И знаете, через несколько месяцев (подробности)