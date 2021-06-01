«Папин хвостик»: девочке с редким заболеванием собирают на лечение всем миром

Диана Кузнецова. Фото: личный архив Кузнецовых.

1 июня – День защиты детей. Это тот праздник, когда особенно хочется, чтобы счастливые детские улыбки были повсюду. Но, когда в семье болеет ребенок – какое уж тут веселье и особенно, если речь идет о жизни и смерти. Но именно в праздник так хочется верить в чудо. И в наших с вами силах сделать так, чтобы оно произошло, а в мире сразу на несколько счастливых улыбок стало больше.

Операция по удалению новообразования прошла успешно.

ЗАМКИ НА ПЕСКЕ

Диане Кузнецовой всего 2,7 годика, но по серьезному взгляду этого ребенка уже сейчас можно прочесть: жизнь ее не была безоблачной. Вместе с родителями и двумя сестрами-близняшками она живет в станице Красноярской Цимлянского района Ростовской области.

В свободное время Диана играет на улице, любит кормить кур и уток. А специально для любимой дочери папа построил во дворе песочницу, потом что Диана обожает строить свои детские замки и города.

Говорят, у Дианы с отцом особая связь. Долгое время она лежала в больнице с мамой, поэтому не могла проводить с ним время. Теперь же, когда сложная операция позади, девочка буквально не отходит от папы. Он много работает, но каждую свободную минуту старается проводить дома с семьей. В выходные «папин хвостик» обязательно будет рядом. И это, по мнению главы семейства, и есть настоящее счастье.

По серьезному взгляду этого ребенка уже сейчас можно прочесть: жизнь ее не была безоблачной.

УДАЛОСЬ СОБРАТЬ ТОЛЬКО ТРЕТЬ

Казалось бы, жить и радоваться. Но нормальной здоровой жизни малышки и ее семье помешала очень тяжелая и редкая болезнь девочки.

- Недуг проявился в виде опухоли, что могло без должного лечения привести к смерти, - говорят родители. - К счастью, врачи смогли провести сложнейшую операцию, удалить злокачественное образование и пересадить костный мозг.

Операция по удалению новообразования прошла успешно, но теперь ей нужно пройти иммунотерапию очень дорогим препаратом. Стоимость одного курса лечения составляет четыре миллиона рублей. А всего же потребуется 20 миллионов рублей.

На данный момент удалось собрать почти треть от нужной суммы, однако, где взять оставшуюся часть, родители не знают. Именно поэтому обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. В сборе средств им помогает Благотворительный фонд «Дарина».

Нормальной здоровой жизни малышки помешала очень тяжелая и редкая болезнь. Фото: личный архив героев

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь малышке, можете сделать следующее:

1. Отправить на номер 7715 смс со словом ДАРИНА, указав через пробел сумму пожертвования (например, ДАРИНА 100).

2. Перечислить средства на расчетный счет фонда (в том числе через Сбербанк онлайн):

Получатель: Фонд «ДАРИНА»

ПАО "СБЕРБАНК"

ИНН 6164990238 КПП 616201001

р/ cчет 40703810952090001991 Юго-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 046015602 к/c 30101810600000000602

Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ ДИАНЫ