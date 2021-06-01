«Без трудностей не бывает побед!»: ростовские врачи спасли кроху, весом 700 граммов

Малышка еле-еле дотянула до трех баллов по шкале Апгар. Фото: ПЦ РО.

- Без трудностей не бывает побед, - именно таким словами описали историю крохотной ростовчанки врачи, которые полтора месяца боролись за ее жизнь.

О настоящем врачебном чуде рассказали в Ростовском перинатальном центре.

Известно, что девочка появилась на свет на 105 дней или 15 недель раньше срока.

Ее вес при рождении составлял всего 700 граммов. А это почти в пять (!) раз меньше, чем у обычного новорожденного ребенка.

Малышка еле-еле дотянула до трех баллов по шкале Апгар: она не умела даже самостоятельно дышать. В итоге, пережила 46 дней реанимации и ИВЛ. Но все это время кроха чувствовала, как мама и врачи переживают за нее, и изо всех сил боролась за свое будущее вместе с ними.

Сейчас маленькая Ксюша уже весит целых 2 660 граммов. Фото: ПЦ РО.

Сейчас маленькая Ксюша уже весит целых 2 660 граммов. Девчушка научилась самостоятельно дышать, сжимать кулачки и трогательно улыбаться. Еще какое-то время ей предстоит пробыть в специальном кювезе, чтобы набрать вес.

А ее мама ждет не дождется, когда сможет обнять свою долгожданную кроху. Для женщины это шестая, но единственная беременность, которая закончилась рождением. Врачи не сомневаются: ждать осталось совсем чуть-чуть и впереди маму и Ксюшу ждет огромное счастье.

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Эта история началась 26 сентября прошлого года. Именно в этот день Виктория поступила в перинатальный центр. На тот момент у женщины шла 27 неделя беременности. Беременность у женщины была первая и долгожданная. Но ситуация складывалась наихудшим образом. Состояние Виктории было столь тяжелое, что она могла умереть (подробности)