Законопроект донских депутатов о сохранении пособия детям-инвалидам при летнем трудоустройстве внесли в Госдуму

Работающим летом детям-инвалидам и ребятам, потерявшим кормильца, законотворцы к Дню защиты детей сделали настоящий подарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, первого июня, сенаторы внесли в Государственную Думу РФ важный законопроект, касающийся детей. Дело в том, что во многих регионах, в том числе и на Дону, действуют программы по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята работают по четыре часа в день, например, в сфере благоустройства, и получают небольшие деньги – по 5-6 тысяч рублей в месяц.

ВОПИЮЩАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Но инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца, как только идут работать, сразу же теряют социальную доплату, которая положена им государством. И эта сумма зачастую гораздо больше, чем деньги, которые ребенок получает за свой труд. Ситуация лишает ребят не только "кровных", но и способствует развитию в их среде социального иждивенчества. Ведь при таком положении вещей проще и выгоднее сидеть дома, а не трудиться и получать при этом еще и социальные навыки.

Донские парламентарии считают, что это – вопиющая несправедливость. Депутаты тщательно работали над решением этой законодательной проблемы, создавая законопроект, который исправит эту ситуацию.

А 20 мая этого года в Москве, на заседание палаты молодых законодателей при Совете Федерации Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина, рассказала о ситуации с пособиями спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Депутат областного Заксобрания также отметила, парламентарии подготовили законопроект, который позволит подросткам полностью сохранить их социальные доплаты во время труда на каникулах. Валентина Матвиенко поддержала инициативу донских депутатов. Спикер Совета Федерации сказала, что лишать надбавки к пенсии работающих летом детей – глупость.

- Пособие-то небольшое. Если подросток хочет заработать дополнительно и что-то себе купить, но его лишают этого пособия, просто дурь какая-то, извиняюсь, надо ее исправлять и быстро, – ответила тогда Валентина Матвиенко. - Давайте ваш проект закона. Все мы, здесь сидящие, будем его сопровождать, чтобы он был принят как можно скорее, – сказала председатель СФ.

ПОДАРОК КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

И вот, законопроект, защищающий интересы несовершеннолетних, внесен в Госдуму. Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко в ходе дистанционного приема.

- Наше предложение было поддержано. В День защиты детей такой законопроект внесен в Государственную Думу группой сенаторов, - подчеркнул Александр Ищенко.

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Также Александр Валентинович сказал, что вопросы материнства и детства находятся в центре внимания органов власти.

- Послание Президента прошлого, нынешнего годов в основном касалось поддержки семей. И все инициативы, которые вначале были выдвинуты Президентом, потом реализованы Государственной Думой, сегодня находят свое продолжение на региональном уровне, - прокомментировал Александр Ищенко.

Кроме того, парламентарий рассказал о преимуществах приемов граждан. Такой формат общения депутатов и избирателей помогает выработать нужные людям законодательные инициативы, поддержать интересы семей с детьми.

К числу конкретных примеров продуктивного взаимодействия как раз относится инициатива донского парламента о сохранении социальных пособий работающих летом детей.

Добавим, с 31 мая в Ростовской области проходит неделя приемов для семей с детьми. В приемных «Единой России» консультируют о существующих мерах поддержки семей и принимают обращения по всем темам, которые относятся к сфере семейной политики.

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