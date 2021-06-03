Красавчик и Север: ростовчане продолжают давать детям необычные и полузабытые имена

Выяснили, какие имена - самые популярные, а какие - самые необычные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России запрещено называть детей, используя цифры, бранные слова и указания на должности. Но родители в Ростовской области продолжают удивлять фантазией, выбирая старинные или просто непривычные слуху имена. В донских ЗАГСах назвали самые необычные из них.

В ТОПЕ - ГРЕЧЕСКИЕ

Самыми оригинальными оказались родители из Аксайского района. Здесь в 2020 году одного малыша назвали Красавчиком. Под запрет имя не попадало, хоть и звучало весьма непривычно на слух.

А вот в Новошахтинске назвать девочку Царевной не получилось. Семья просила, но местный ЗАГС был непреклонен — законодательство не разрешает.

Многие выбирают старинные, полузабытые имена, которые выделяются на фоне остальных. Особенно популярны имена греческого происхождения. Например, в Азовском районе живет Лукерия, в Донецке — Евангелина, в Каменске-Шахтинском — Аксинья, Аполинария и Никифор, в Волгодонске — Агния. Встречаются и славянские — Ясна, Радомил, Радъмил.

Есть и просто экзотические. В том же Каменске–Шахтинском и Ростове живут девочки с персидскими именами Манэ и Ясмина. А одну малышку из Ростова назвали Лия — считается, что имя произошло от древнееврейского Леа.

АЛЕКСАНДР И МАРИЯ НЕ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИЙ

Но среди самых популярных лидируют более привычные имена. В шести из десяти ЗАГСов крупных донских городов на первом месте - имя Александр. Чуть реже встречается Артем. А вот среди женских часто выбирают имя София, а также любимые всеми Анна и Мария. Правда, и в случае с привычными именами некоторые отдают предпочтение их оригинальным для нашей страны вариантам. Например, многих девочек называют Мия. Имя считается вариантом Марии, но чаще используется в Нидерландах, Дании, Швеции и Норвегии.

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