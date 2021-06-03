Нашествие саранчи угрожает Ростовской области

Ситуация осложнится еще в семи субъектах. Фото: «Россельхозцентр».

Ростовской области угрожает нашествие саранчи. Прогноз по фитосанитарной обстановке опубликовал научно-исследовательский институт по ГО и ЧС МЧС России.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков, в этом году в Ростовской области саранчи будет больше, чем в прошлом году. Ситуация осложнится еще в семи российских субъектах, среди которых — Чеченская Республика, Ставропольский край, Астраханская и Волгоградская области, Республика Калмыкия, Крым и Кабардино-Балкария.

— Одним из острых вопросов может стать фитосанитарная обстановка, связанная с саранчовыми вредителями, — прокомментировал и. о. начальника института.

В апреле в «Россельхозцентре» по Ростовской области сообщили, что значительных скоплений саранчи не обнаруживали. Тем не менее специалисты посоветовали аграриям постоянно проводить мониторинг своих угодий. А при выявлении вредителей сразу проводить обработку — за рекомендациями можно обратиться в «Россельхозцентр». В противном случае собравшиеся в стаи личинки грозят уничтожить растения.

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