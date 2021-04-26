Как аграриям избежать нашествия саранчи в Ростовской области этим летом

Из-за прохладной и дождливой весны саранчу в этом году ждут позже обычного. Фото: Наталья НЕШУМОВА

Об особенностями борьбы с вредителями рассказали в Россельхозцентре. Что нужно сделать аграриям Ростовской области этой весной, чтобы сократить нашествие саранчи. Об этом рассказали в региональном Россельхозцентре.

Дождливая и прохладная погода этой весной замедляет темпы развития и сельхозкультур, и личинок саранчовых. Саранча появляется на свет после устойчивого прогревания почвы, а в этом году земля прогревается медленно, но важно не упустить момент и принять все необходимые меры для борьбы с саранчовыми. Об этом рассказали специалисты.

- Мы провели обследование: особое внимание уделялось местам, где летом прошлого года были замечены стаи саранчи, которые могли оставить потомство. В основном такие места находятся на юге и юго-востоке области. Пока опасности нет, но мониторинг продолжается. Важно не упустить даже небольшие очаги распространения вредителей, - пояснил Евгений Бондарев, начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

При выявлении саранчи на любой стадии развития мы проводим их подсчет. Пока значительных скоплений вредителей не обнаружено, - рассказал Николай Новиков, энтофитопатолог филиала «Россельхозцентра».

Обследовать сельхозугодия рекомендуют и аграриям, чтобы в случае необходимости вовремя провести обработки против вредителя.

- Если не провести вовремя обработку, то личинки саранчи начинают стягиваться в стаи и угрожают посевам. Необходимо внимательнее осматривать места, где вредители были замечены в прошлом году, - уточнил Евгений Бондарев.

Если новое поколение саранчовых все же обнаружено, стоит обратиться к специалистам Россельхозцентра: они работают в каждом районе региона и дадут рекомендации по борьбе с вредителями.

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