Новые подробности в деле Чикатило: рассказываем, чего боялся и как провел последние дни известный маньяк

Мы выяснили, что сейчас стало с камерой, в который прожил последние дни перед казнью Андрей Чикатило.

Состоявшаяся недавно премьера нового сериала режиссера Сарика Андреасяна «Чикатило», получила неоднозначную оценку в обществе и вновь всколыхнула интерес как к персоне этого ростовского маньяка, так и к теме, почему вообще становятся маньяками.

Сериал обрывается на напряженной ноте - за секунду до задержания Чикатило. Зрители спрашивают режиссера: «А что дальше?». Он обещает продолжение.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, как сегодня выглядит камера в Новочеркасском следственном изоляторе, где ждал приговора суда серийный убийца. Где ожидал ответа на свое прошение об отмене назначенной ему смертной казни. Та самая камера, из которой его увели на расстрел.

В камере. Фото: Музей ГУ МВД России по РО

ДВЕРЬ С НОМЕРОМ 33

Новочеркасский следственный изолятор (его еще называют «Новочеркасской тюрьмой») в последние годы был капитально отремонтирован. Обновлен и режимный корпус, где содержались когда-то особо опасные преступники, в том числе – Андрей Чикатило.

От антуража старой камеры сохранилась лишь массивная металлическая дверь с задвижками и запорами да фрагмент напольного покрытия с изображением шахматной доски, на которой маньяк играл сам с собой, ожидая приговора суда. После капитального ремонта камеру переоборудовали под помещение для нужд хозотряда.

«Фрагмент пола, на котором изображена шахматная доска, вырезанная серийным маньяком-убийцей Андреем Чикатило, 1992 год», - теперь это экспонат на месте бывшей камеры № 33.

Дверь в камеру.

ЗАЧЕМ ЗАОСТРЯТЬ ВНИМАНИЕ?

Заострять внимание в обществе на подобных «персонажах» сотрудники уголовно-исполнительной системы считают неправильным. Поскольку такие личности, прежде всего, - преступники, которые принесли страшное горе родным и близким своих жертв.

Но касаться этой темы вновь стоит только ради того, чтобы, во-первых: предупредить людей – такое зло существует, оно коварно и часто маскируется под обыденные вещи и простых добрых дядек, каким изображал себя перед будущими жертвами известный серийный убийца. И, во-вторых, чтобы все подобные ему понимали – наказание неизбежно.

В качестве назидания для других сидельцев на двери камеры № 33 размещены еще и «справочные материалы»: за что был судим Андрей Романович, как и когда приговор привели в исполнение.

Бывший следователь отдела прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев расследовал дело Андрея Чикатило.

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В свободном доступе сохранилось и последнее интервью маньяка, данное им корреспондентам за месяц до расстрела. В той самой камере. Черно-белая пленка сохранила и старый антураж помещения, и дощатую шконку, и самого преступника - в полосатой робе смертника и обритого налысо.

Корреспондент спрашивает: видел ли он ласку от родных в детстве. Как к нему относилась мать?.

- Меня никто никогда не ласкал. Не до ласок было. Мое детство пришлось на голодные годы. Мать все время предупреждала: не выходи во двор, твоего старшего брата Степана съели, и тебя съедят, - отвечает заключенный Чикатило.

Фрагмент плиты.

- О муках на том свете и о встрече там со своими жертвами, вы задумывались? – продолжает беседу журналист.

- Нет. Об этом я не задумывался. Я сам столько мук перенес. Если их описать… Я уже все круги ада здесь прошел. И на том свете не раз побывал, можно сказать. Поэтому в очередной раз… Я готов. Я с этим уже смирился. Всю жизнь об меня ноги вытирали. Не считали меня за человека везде.

Он долго и нудно рассказывает про то, как был редактором стенгазет на предприятиях и отправлял в местные газеты свои очерки. Как прилежно исполнял производственные задачи, разъезжая снабженцем по всему Югу России. Откровенничает о том, что сексуальные фильмы, якобы никогда не увлекали его. Гораздо больше он увлекался и восхищался философией марксизма-ленинизма. Там все стройно и все логично. Прилежно изучал, конспектировал...

Когда же речь заходит о распорядке дня в камере в ожидании ответа на его прошение об отмене приговора (Чикатило тогда уже был приговорен к смертной казни, - прим. автр.), то узник заявляет:

- Зарядку делаю. Мостик. Нагрузку себе даю, чтобы отвлечься. Думаю, может, я так кончусь быстрее.

Маньяк всегда менялся перед камерой и любил позировать. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

"ПРОШУ ОСТАВИТЬ МНЕ ЖИЗНЬ"

По свидетельству ветерана донской прокуратуры, следователя Амурхана Яндиева, который вычислял маньяка, вел допросы и выводки Чикатило, тот до последнего надеялся, что смертная казнь ему будет заменена, что его «феномен» надо изучать.

Кстати, когда Чикатило был объявлен смертельный приговор, зал судебных заседаний Ростовского областного суда, полный родственников невинных жертв маньяка, встретил это решение аплодисментами. Во время процесса родители и родственники жестоко замученных и истерзанных женщин и детей рыдали, падали в обмороки и просили выдать изверга им – на самосуд.

В той камере Новочерасской тюрьмы Чикатило писал бесконечные жалобы и прошения. А в прошении о помиловании на имя Президента России тогда так и написал: «Прошу Вас оставить мне жизнь!»

Вещи Чикатило. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

ГРИФ "СЕКРЕТНО" НЕ СНЯТ

Как рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», уже не расспросить ни тех сотрудников Новочеркасской тюрьмы, которые охраняли маньяка, ни тех, кто конвоировал его к месту исполнения приговора. Кто-то давно ушел на пенсию, кого-то уже нет на этом свете. А в Главном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области подчеркнули, что с самого дела об исполнении приговора маньяку, еще не снят гриф "секретно".

Из общедоступных же источников известно только, что прошение о помиловании Чикатило было отклонено. А 13 февраля 1994 года ему якобы сказали, что завтра отправят на очередное обследование. Вечером следующего дня в сопровождении конвоиров он был доставлен к месту исполнения приговора.

Рассказывают, что кто-то тогда вдруг попросил заключенного оставить «автограф» на книжке, написанной о нем. И Чикатило, якобы, еще толком не поняв, куда и для чего его привели, написал на титульном листе что-то типа: «Спасибо вам и всем, кто со мной мучился, и чтоб больше не было таких как я преступников или больных».

Потом, скорее всего, все было по стандарту. Ему зачитали Указ главы государства о том, что его прошение о помиловании отклонено, и приговор суда остается в силе. Прозвучало ледяное: «Исполняйте приговор!» И еще через несколько мгновений точку в жизни маньяка поставила свинцовая пуля в затылок.

На следственном эксперементе маньяк всегда был на поводке. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

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