Прикидывался добрым дяденькой и панически боялся свою жену: что известно о маньяке Чикатило

В камере. Фото: Музей ГУ МВД России по РО

Премьера сериала «Чикатило», снятого режиссером Сариком Андреасяном, наделала много шума. Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» побеседовала с известным ростовским следователем, которого еще называют "охотником за маньяками", Амурханом Яндиевым. В свое время он входил в ту самую следственную группу, которой была поручена операция по раскрытию серии зверских убийств в регионе, получившая кодовое название «Лесополоса». Именно он вместе с коллегами вычислил кровавого маньяка Андрея Чикатило.

ПРОСТО «РОМАНЫЧ»

Яндиев достает из ящика письменного стола несколько дисков и «флешку». На них записи «выводок» (проверок показаний на месте преступления) разных маньяков и серийных убийц. Тот, где «выводка» Чикатило, вставляет в дисковод. И через несколько секунд видеозапись на мониторе его компьютера возвращает нас в начало 90-х.

На экране здоровенный мужик в очках и кепке и в легкой куртке рассказывает, как вел с собой девушку. Во что на была одета. О чем они говорили. Труп несчастной, которая шла вечером к подруге и на свою беду повстречала, как ей показалось доброго и разговорчивого попутчика, ранним утром обнаружили неподалеку от тропинки спешившие на работу ростовчане.

Рядом с равнодушно бубнящим себе под нос страшные вещи маньяком - следователь Яндиев. Внимательно слушает и держит у самого лица Чикатило микрофон…

- Это парк авиаторов в Ростове. Чикатило рассказывает, как заманил туда одну из своих жертв и расправился с ней, - комментирует Амурхан Хадрисович происходящее на мониторе.

Я смотрю в левый нижний угол экрана. Там значится дата этой видеозаписи – 17.04.1991 год. Это было почти 30 (!) лет назад…

Бывший следователь отдела прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев расследовал дело Андрея Чикатило.

53 ДОКАЗАННЫХ УБИЙСТВА

Операция «Лесополоса» начала отсчет с 82-го года, когда был обнаружен труп одной из изуверски убитых жертв. Изуродованные тела женщин и детей регулярно стали обнаруживать вдоль железных дорог, неподалеку от Шахт, Ростова и Новочеркасска – в так называемом ростовском треугольнике, а так же парках и скверах. То, что творил со своими жертвами убийца, потрясало даже видавших виды следователей. Пик пришелся на 84-й, когда количество жертв за относительно короткий промежуток времени перевалило за шесть.

Информация стала стремительно обрастать различными слухами. Началась паника. Люди боялись отпускать детей одних на улицу. Сегодня подробный список жертв ростовского маньяка, с датами убийств, есть в интернете. Достаточно набрать в поисковике…

Чикатило, о котором теперь снимают фильмы, был задержан 20 ноября 1990 года. На его счету - 53 доказанных убийства. Не исключено, что на самом деле жертв может быть и больше.

Маньяк всегда менялся перед камерой и любил позировать. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

ШЛИ, НЕ ЧУВСТВУЯ ОПАСНОСТИ

Амурхан Хадрисович рассказал детали, которые, возможно, до сих пор оставались неизвестными широкой общественности.

- Вместе с сотрудником МВД Иваном Воробинским, отрабатывая шахтинское направление, мы решили вновь побеседовать с кассиршей, продававшей билеты на вокзале, - делится он. - Она проходила свидетелем по эпизоду убийства мальчика. Его растерзанное тело нашли в лесополосе у железной дороги. Было видно, что ребенок оказал маньяку активное сопротивление. Повсюду - примяты ветки, трава, разбросаны вещи. И там же мы нашли железнодорожный билет, купленный парнишкой в день убийства. Стали опрашивать кассиров. И одна вспомнила, что мальчонка просил продать ему еще и взрослый билет. И за ним стоял какой-то мужчина в очках. А на вопрос кассирши: «Так взрослый билет?», мужчина закивал головой и затвердил: «Да, да». Поэтому она подумала, что они вместе. Мы решили, может, она вспомнит еще какие-то детали.

В беседе с ней Яндиев упомянул, что преступник, которого они ищут, скорее всего мастерски втирается в доверие к детям. Чем-то заманивает. Они идут с ним, не чувствуя опасности.

- И тут женщина говорит, что раньше не придавала этому значение, но ее дочка-студентка медколледжа как-то рассказывала ей о странном дядьке, встретившемся им с подругой в электричке, - продолжает Амурхан Хадрисович. - Он подсел к мальчику, который один сидел у окошка. Стал рассказывать, мол, он хороший знакомый его мамы, и та якобы вела, чтобы он с электрички проводил мальчонку до самого дома. Но ребенок смотрел на дядьку испуганно. И когда они вышли из вагона, сразу же убежал. А странный мужик остался обескураженным стоять на платформе. Мы подождали ее дочку, и та весьма подробно описала внешность дядьки.

Яндиев и Воробинский переглянулись. Описание сутуловатого здорового мужика они уже встречали.

Амурхан Яндиев. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ОН ВСЕ ВРЕМЯ БЫЛ РЯДОМ

- У нас были приметы предполагаемого преступника, зафиксированные другой свидетельницей, которая видела, как от киоска «Союзпечати» мужчина увел мальчика, пообещав ему отдать какие-то редкие марки, – вспоминает следователь. - Этот мальчик тоже пропал и был найден мертвым. А описание дядьки совпало один в один!

Сыщики сопоставили информацию и с рапортом одного из милиционеров, который проверяя всех подозрительных мужчин на платформе у электричек остановил как-то высокого мужчину с чемоданчиком в руке и свежими царапинами на ней. Обратил внимание, что все грибники с лукошками, а этот с портфелем. Взгляд какой-то блуждающий (через пару дней неподалеку от этой станции найдут обезображенное тело мальчика, - прим. автр.).

Милиционер поговорил с мужчиной и зафиксировал его паспортные данные. Это был Андрей Романович Чикатило, уже попадавший в поле зрения правоохранителей до этого.

ГРУППА КРОВИ

Чикатило уже действительно задерживали. На вокзале, когда он пытался повести с собой девочку. В портфеле обнаружили моток бечевки, нож и вазелин… Но он объяснил такой «набор» обычными бытовыми надобностями. А самое главное: группа крови задержанного не совпадала с данными биологических следов убийцы, озвученными экспертами после осмотра тел жертв в парках и лесополосах. Эксперты тогда утверждали, что у серийника четвертая группа крови. А у Чикатило была вторая…

Потом окажется, что эксперты ошиблись… Звучало оправдание, что бывают уникальные случаи, что группа крови и группа биологических выделений мужчины могут не совпадать... Но, доверия оно не вызывает. Ошибка стоила жизни новым жертвам Чикатило.

Но на этот раз чуйка опытных сыщиков не подвела. Они проверили маршруты командировок скромного советского снабженца Андрея Чикатило. И те полностью совпали со временем и местами страшных находок. Показали его фото девушке-студентке: та его сразу опознала.

За ним стали вести наблюдение. Задержали буднично: он шел из магазина баллоном пива. Внезапно услышал: «Андрей Романович Чикатило? Вы арестованы!». На запястьях защелкнулись наручники, а трое крепких мужчин усадили его в подъехавшую оперативную машину.

На следственном эксперементе маньяк всегда был на поводке. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ – ПСИХИАТРУ!

Чикатило «колоться» не хотел. К нему даже подсадного человека в камеру сажали с «легендой», которая могла бы вызвать у маньяка желание пооткровенничать. Но тот не признавался. Дни бежали. Срок, на который могут задерживать человека истекал. Потом, либо – предъявлять обвинение, либо – отпускать,

И тогда пригласили психиатра Александра Бухановского. Именно он помог составить психологический портрет предполагаемого убийцы, определив, что это скорее всего тихий, невзрачный, ничем не выделяющийся из толпы человек и, возможно, примерный семьянин.

На этот раз хитрость была в том, чтобы Александр Олимпиевич поговорил с Чикатило, не как следователь, а как врач. Убедил бы его, что обуреваемые им страсти и неукротимое желание убивать – это болезнь. И его случай очень ценный для психиатрии.

Несколько часов они провели за беседой. В результате, получилась целая тетрадка различных схем и рисунков. И на двух последних листах - собственноручное признание маньяка в первом убийстве – девочки Лены в 1978 году. Потом, откровения полились рекой.

Александр Бухановский .

ПРОСТО "РОМАНЫЧ"

- Конечно же, психологически приходилось непросто после ТАКИХ откровений, - вспоминает Амурхан Хадрисович. - Чикатило нравилось, когда я обращался к нему просто «Романыч». А его признания позволили понять психологию и механизмы поведения серийных сексуальных преступников. И в дальнейшем использовать это в поимке других.

В частности, «Романыч» рассказал о том, как в голодные 30-е годы односельчане съели его младшего брата. О том, как в 14 лет разбитная соседка, старше его по возрасту, играючи затащила его к себе… А он ничего не смог, растерялся.

И в дальнейшем у него тоже не ладилось с женщинами. Даже когда пришел из армии рослым и возмужавшим, девки, мол, вешались на него пачками, но как мужчина он оказывался несостоятельным. И в супружеской жизни было тоже…

ГРОЗНАЯ ФЕНЕЧКА

- Как-то я решил устроить Чикатило свидание с его женой, - рассказал Яндиев. - Кровожадный, серийный убийца панически ее боялся! Признавался, что та дубасила его скалкой, если задерживался после работы или приходил домой в грязной одежде. Жену звал Феодосия Семеновна, а ласково Фенечка. Когда я рассказал женщине, что ее муж - убийца, она не поверила. Заявила, что тот очень любит детей. И как-то, погостив у дочки в Харькове, привез домой еще и внука. Феня стала кричать на него, мол, зачем он это сделал, ведь они целыми дням на работе, кто будет смотреть за мальчонкой? А тот упрекнул ее в бессердечии, и в том, что она не любит детей.

Свидание супругов проходило в специальной комнате для встреч. Как только Чикатило увидел жену, то поменялся в лице и весь затрясся. Так, он не трясся даже в суде.

- Он стал что-то лепетать, оправдываться, просить у нее прощения за то, что так все получилось, - говорит Амурхан Харисович. - Что, мол, надо было ее во всем слушать. Что зря он не лечился и так ее подвел. Уткнулся ей в плечо, как щеночек и чуть ли не плакал. Спрашивал, как там их сын и дочка. Феня же была холодна, как скала.

КОНЕЦ ВСЕГДА ОДИН!

В суде Чикатило держался как-то даже отстраненно. На крики и проклятия родных убитых им детей, летевшие в него из зала, не реагировал. На вопросы судьи отвечал, опустив глаза. Но ближе к финалу стал изображать из себя умалишенного. Строил ужимки, блуждающую улыбку на лице, даже однажды спустил с себя штаны, за что был удален конвоем из зла.

Он все надеялся, что его признают шизофреником… Однако, этого не случилось. Когда суд приговорил его к высшей мере наказания, в зале раздались аплодисменты.

14 февраля 1994 года Чикатило был казнен выстрелом в затылок. Похоронен под номером, как безымянный на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

- Я считаю, что нужно снимать фильмы о таких персонажах, если там будет подчеркнуто, что зло должно быть наказано, - уверен ветеран ростовского следствия. - Из опыта своей работы могу засвидетельствовать, что каким бы хитрым, коварным и неуловимым не был бы маньяк, а конец все равно один – рано или поздно он будет задержан. И никак иначе.

Вещи Чикатило. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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