Что случилось с семьей маньяка Андрея Чикатило, на счету которого десятки жертв

Бывший следователь отдела прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев расследовал дело Андрея Чикатило. Фото: Личный архив героя публикации

Пока неизвестно, вошли ли в новый сериал «Чикатило», снятый режиссером Сариком Андреасяном, эпизоды о том, как после задержания маньяка его семью вынуждены были буквально спрятать от возможной расправы возмущенных людей. Посмотрим - узнаем. А пока мы решили с ростовскими сыщиками вспомнить о том, как это тогда было.

Маньяк всегда менялся перед камерой и любил позировать. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

ЛУЧШЕ УЕХАТЬ ИЗ ГОРОДА

Как уже сообщала «Комсомольская правда» Андрея Чикатило задержали осенью 1990 года в Новочеркасске, где он тогда проживал с женой – Феодосией Семеновной (называл ее ласково Фенечка) и сыном Юрием. Сначала соседи думали, что это какая-то ошибка. Ведь Андрей Романович слыл примерным семьянином, не пил, не курил, слушался властную жену, ходил за хлебом и молоком и всегда здоровался. Но, по мере того, как начала открываться страшная правда, отношение к семье менялось на диаметрально противоположное…

Город небольшой. Новости разлетались по нему достаточно быстро. А, уж, такие и подавно. К тому же, рядом фактически проживали и семьи тех, с кем зверски расправился маньяк. Поэтому, семье Чикатило уж точно лучше было бы уехать из города, после такой чудовищной «славы». И кое-какие события ускорили это решение.

Амурхан Яндиев. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ПОДОЖГЛИ ДВЕРЬ

Бывший следователь отдела прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев, который вместе с коллегами вычислил маньяка, вел его дело, проводил его допросы и выводки на местах преступлений, беседовал с женой маньяка Феодосией, вспоминает:

- Однажды входную дверь в квартиру Чикатило кто-то поджег. К тяжелым последствиям это не привело. Но у нас появилось предположение, что сделать это мог кто-нибудь из представителей семей убитых им детей. Тогда жене и сыну Чикатило было рекомендовано поменять фамилию и место жительства.

И они быстренько поменяли документы, в которых теперь значились, как Апачевы (имя изменено, - прим. автр.) – по девичьей фамилии Феодосии Семеновны. А после уехали в Харьков, где жила старшая дочь Чикатило. На суде и на приговоре они не были. Там бы их просто растерзали бы родственники жертв кровавого «Романыча».

На следственном эксперементе маньяк всегда был на поводке. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

Примечательно, что к моменту задержания Чикатило, его сын Юрий уже успел отслужить в армии. И едва ли не сразу после возвращения домой успел отметиться в одной криминальной истории. Напал с дружками на вьетнамских торговцев, работавших на вещевом рынке на Темернике в Первомайском районе. И "увел" у них партию поддельных наручных часов, которые те продавали под маркой одного известного японского бренда.

За нападение на торговцев Чикатило-младший получил условный срок. А еще выговор от папаши, который заявил: «Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет…». И через год после этого Чикатило-старший сам был задержан за свои кровавые зверства.

СТРАШНАЯ ФАМИЛИЯ

В году эдак в 1995-1996-м Юрий вернулся вдруг в Ростов. Приехал с Украины на крутом автомобиле «BMW». Одетый по моде и при деньгах. Снял дом в поселке Чкаловском. Занялся здесь банальным рэкетом.

- Его задерживали потом те самые первомайские оперативники, которые в свое время работали над поисками его отца, - вспоминает Амурхан Хадрисович. - Оказалось, что Юрий взял с собой в Ростов свое свидетельство о рождении, в котором было написано, что его отец – Андрей Романович Чикатило. И стал пугать им ростовских предпринимателей.

Размахивая своим свидетельством о рождении, Юрий требовал дань с ростовских предпринимателей. Заявлял, что гордится своим папашей, и ему достались его гены! Так что в случае, если предприниматели не будут его слушаться, он им тоже, мол, кое-что отрежет…

В Ростове отпрыск Чикатило тогда развел довольно бурную деятельность. На него написала заявление об изнасиловании какая-то девушка. Правда, потом якобы его забрала. В его доме был обнаружен похищенный и насильно удерживаемый дальнобойщик, на которого рэкетиры напали на трассе. Но, сколько веревочке не виться…

На этот раз по приговору суда сын Андрея Чикатило схлопотал семь с лишним лет колонии, которые отбыл в одной из колоний под Ростовом от звонка до звонка.

В камере. Фото: Музей ГУ МВД России по РО

ВЛЕКЛО ТОЛЬКО К ЖЕНЩИНАМ

Примечательно, что в этот период в одной из местных газет, в разделе «Знакомства», появилось любопытное объявление:

«Разыскивается россиянка для серьезных отношений. Ее разыскивает Лев 32/179/80. На подробнее письмо о себе отвечу всем 100%». Адрес был указан такой: колония строгого режима, 3-й отряд, Апачеву Юрию Андреевичу.

Есть информация, что нашлись женщины, которое откликнулись на него. История умалчивает, показал ли им Юрий сразу свое свидетельство рождении.

Но известно, что Юрий был дважды женат. От обоих браков у него по сыну. Одного он назвал Андреем, в честь своего отца…

В интервью на одном из российских телеканалов Юрий как-то заявил, что у него отцовские гены. И поэтому крепкое здоровье, не смотря на отсидки. Но, в отличие от папаши, его вовсе не влечет к детям. И резать и убивать тоже желания не возникало. Предпочитает, мол, нормальные обычные отношения с женщинами «с формами».

ОТМЕТИЛСЯ И НА МАЙДАНЕ?

- Я знаю, что Феодосия умерла где-то в середине нулевых. А Юрий освободился и уехал обратно на Украину, - говорит Амурхан Яндиев.

Там, за Юрием тоже тянулись криминальные грешки. Он был судим за покушение на убийство своего знакомого, которого изрезал ножом. И в интервью всегда тепло и чуть ли не с гордостью говорил о своем отце. Даже пытался выставить его невинной жертвой правоохранительного произвола. А еще Юрий мечтал уехать в Чикаго: продать там историю своей семьи и зажить на широкую ногу с чистого листа. Для этого, якобы познакомился с женщиной из Америки

Но, видимо, этим его планам не суждено было сбыться. Есть информация, что во время известных событий на Украине в 2014 году, Чикатило-младшего видели на Майдане...

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