Дневники знаменитого маньяка Муханкина: «Когда вы узнаете все обо мне, Чикатило покажется вам каким-то цыпленком»

Владимир Муханкин (в центре) во время следственного эксперимента. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

- Хочу сразу сказать, что разжалобить и расчувствовать я никого не собираюсь, так как я уже давно утонул. Если взглянуть на содеянное мною, то и без того ясно, что прощения мне нет. Людей, убитых мною, не воскресить, а, следовательно, и мне на этом свете не место. Хочется, чтобы скорее прошел процесс, суд и окончательный приговор.

Так написал в первой тетрадке своих «дневников» один из самых кровавых маньяков ХХ века Владимир Муханкин. Злодей по скорости и дикости переплюнул в своей жестокости даже Чикатило. Всего за два с половиной месяца он погубил восемь человек, включая детей.

Ростовской следователь Амурхан Яндиев, стал первым человеком, кому маньяк доверил свои сокровенные тайны. К каждой встрече он готовил новую порцию страшных «откровений». Даже сейчас – спустя два десятка лет, от муханкинских воспоминаний жутко. Помогли ли они сыщикам в понимании того, почему люди становятся маньяками? Конечно! В них серийный убийца описывает свой путь, анализирует его изнутри, от первого лица…

Ростовской следователь Амурхан Яндиев. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«ЗАБЕРИ СВОЕГО СЫНА!»

Муханкин родился как раз в тот день, когда его отец женился на другой – пахнувшей духами, а не свиньями продавщице.

Его мать - 19-летняя сельская девушка, работавшая свинаркой. Без памяти влюбилась в персонального водителя председателя колхоза: парня старше ее, видного, добивавшегося ее взаимности. Забеременела. Он привел ее в дом к своей матери, но та сразу невзлюбила невестку: упрекала, унижала и твердила сыну: «Зачем тебе эта свинарка? Что, разве девчат красивых в колхозе мало? Займись хорошенькими продавщицами в сельпо» Тот и послушал. А не пришедшуюся ко двору жену забрали обратно родственники.

Но сердце брошенной женщины дышало любовью. Она страдала. Устраивала любимому дикие скандалы, прибегая к дому и выбрасывая младенца прямо тому на крыльцо. Таким образом, выплескивала накопившуюся в душе боль. А когда мужчина сказал, что готов забрать ребенка, но с ней жить не будет, запретила ему видеть сына.

«Внутри мамы была злоба на неудавшуюся жизнь с мои родным отцом, который в те дни женился на другой девушке. Мама по своей молодости мозгов, по-видимому, не имела, начала маяться дурью. Насоветуют ей черт знает что подруги, она хватает меня и бежит на другой конец колхоза к моему отцу, бросает меня там на лавку возле забора и кричит: «Забери своего сына!» Опомнится и давай забирать назад».

Спустя два десятка лет, от муханкинских воспоминаний жутко. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

СТАВИЛА В УГОЛ НА УГЛИ И СОЛЬ

В те времена доля матери-одиночки в колхозе была незавидной: все шептались, показывали пальцем, сплетничали. Всю свои злость женщина стала вымещать на подрастающем сыне.

«Я помню, что ко мне приходил мой отец, - пишет Муханкин. Мать ему дверь не открыла. И я общался с ним через окно на веранде. Каждый день, можно сказать, я был под замком. Рос под этим же замком».

А еще за малейшую провинность мать била Володю нещадно. Ставила в угол на угли и на соль. Позже его били и шпыняли ее новые мужья. Мальчика заставляли называть их папами.

«Мать взрослела и начинала налаживать свою личную жизнь. А я был ей как обуза, и деться-то некуда было от меня. А матери, ясное дело, хотелось погулять и жизни хорошей хотелось. Мать налаживала свою жизнь. А моя жизнь убивалась».

В школу, в первый класс, он пришел дикий, как волчонок, забитый, нелюдимый и нелюбимый. Там его не понимали, над ним смеялись. А однажды директор ударил его по лбу связкой ключей при всех так, что брызнула кровь. Он посчитал, что это именно Муханкин нарисовал на подоконнике свастику. Вова убежал из школы. Домой не пришел. Стал жить на кладбище. Выкопал себе землянку. В отместку директору на глазах у других ребят жестоко убил его собаку.

«Мой дом – это кладбище.

Мертвецы в гробах – мои товарищи.

А друзья мои – темнота и мрак.

…Я давно убит, в живых нет меня».

«ВЫБРОШЕННЫЙ НА УЛИЦУ ПЕС»

Он снова и снова убегал из дома. Мать находила и била. Он не знал, на ком выместить свою боль: разорвал на куски дворовую кошку. Лег рядом с тем, что от нее осталось. Потом закопал. Спустя много лет после случайного убийства сотрудницы железнодорожной станции он сделает также…

За кражи трудного подростка поместили в специнтернат, где он прошел первый «университет». Позже рассказывал следователю, как терпел унижения от сверстников, издевательства от воспитательниц и молодых практиканток. После выхода оттуда вся его дальнейшая его жизнь развивалась по сценарию: «украл – выпил – в тюрьму»: кражи, разбои, причинение тяжких телесных повреждений… Его даже заподозрили в изнасиловании. Но что-то в той истории не подтвердилось.

За колючей проволокой он провел в общей сложности 16 лет. А поскольку родился 22 апреля, то получил на зоне кличку «Ленин». Да и сам утверждал, что мама его назвала в честь вождя мирового пролетариата.

«Я был всеми выброшеный на улицу пес», - напишет потом Муханкин в «мемуарах».

После серии жестоких убийств в 1995 году Муханкина задержали. А когда он узнал, что следователь по его делу тот самый, который вел «дело Чикатило», встрепенулся.

- Ухмыльнулся так и заявил, мол, если вы все узнаете о моих похождениях, то Чикатило покажется вам каким-то цыпленком, - рассказывает Амурхан Хадрисович.

«ПРОШУ ПОНЯТЬ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО»

Оказалось, что во время последней отсидки Муханкин запоем читал статьи в газетах о зверствах Чикатило, его задержании и процессе над ним. В каком-то смысле, тот стал его кумиром. Выйдя на волю, Муханкин стал убивать.

Более того, освободившись, первым делом поехал в Шахты и нашел тот самый домик-развалюшку, неподалеку от речки Грушевки, который Чикатило в тайне от семьи купил для своих черных планов: в конце 70-х там он убил свою первую жертву – девочку Леночку.

И Муханкин поселился в Грушевке, снял комнату. Там же совершил свои первые убийства. Расправился с мужем своей любовницы, и предался ласкам с ней в соседней комнате, рядом с остывающим телом. Убил другую свою любовницу и ее маленькую дочку. Причем с малышкой расправился просто зверски. Он мстил женщинам, когда ему вдруг казалось, что они в чем-то похожи на его мать.

Кстати, в перерывах между отсидками Муханкин успел жениться. На женщине с двумя детьми по имени Таня. Потом у них появился общий ребенок-сын. К своим детям Муханкин относился хорошо. А жене, когда ждал приговора за свои последние злодеяния, написал прощальное письмо:

«Прошу понять меня правильно. Что-то скрывать и недоговаривать уже нет смысла. Вспомни, как много лет назад мы с тобой познакомились, встречи, общение, отношение мое к тебе… Каюсь перед тобой и перед всеми. И за все прошу тебя меня простить. Приговор, я думаю, будет однозначным».

Когда суд приговорил Муханкина к смертной казни, тот попросил следователя лишь об одном: о свидании с матерью. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«БОЛЬШЕ МЫ С ВАМИ НЕ УВИДИМСЯ»

В 1996 году, когда суд приговорил Муханкина к смертной казни, тот попросил следователя лишь об одном: о свидании с матерью. Но встреча вышла сухой: не было ни материнских слез, ни причитаний. Они молча смотрели друг на друга. Мать была холодна и непроницаема. Он не выдержал. Сказал: «Ну, вот, мама, больше мы с вами не увидимся…». И пошел прочь. А в его тетрадке появились такие строчки:

«Не плачь по мне, мама, не плачь!

Я в пятнах невинной крови.

За мной придет скоро палач,

который не знает любви».

- После этого он написал прошение прокурору, чтобы на расстреле, присутствовал я: для укрепления его духа в последнюю минуту жизни, - вспоминает Амурхан Хадрисович. - Но вскоре в стране объявили мораторий на смертную казнь. Сейчас Муханкин отбывает наказание в колонии «Черный дельфин» Оренбургской области.

Те самые записи. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИАТРА

«Такие откровения маньяков должны иметь гриф «секретно»

Сергей ВЫГОНСКИЙ, главный внештатный специалист по психиатрии Минздрава РО:

- Безусловно, такие откровения маньяков и серийных убийц представляют профессиональный интерес для специалистов-психиатров. Более того, при проведении судебно-психиатрическй экспертизы таким людям психиатры рассматривают, исследуют и прилагают к истории болезни все их «творчество», включая «дневники», автобиографические воспоминания, стихотворения. История знает яркие примеры того, когда сами врачи, испытавшие или страдавшие приступами того или иного заболевания подробно описали их и опубликовали свои личные наблюдения об этом в специализированной медицинской литературе. Так что откровения маньяков представляют безусловный интерес для исследований психиатров. А вот, что касается публикаций подобного рода откровений для широкого круга читателей, то многие специалисты уверены: такие «мемуары» не должны быть в широком доступе. Поскольку могут спровоцировать на непоправимые действия и преступления людей, у которых подобные склонности раньше лишь «дремали» и не проявлялись в обществе. Так что на подобных воспоминаниях маньяков необходим специальный гриф «секретно», и они могут быть доступны только для специалистов.