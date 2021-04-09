Что случилось с детьми Чикатило: рассказываем, почему Юрий Чикатило гордился отцом и пошел по его стопам

Родственники Чикатило не могли поверить в его преступления. Фото: Музей ГУ МВД России по РО.

Дети Чикатило, Людмила и Юрий Чикатило, были молоды, когда узнали, что их отец — серийный маньяк, на счету которого десятки жертв. Их судьбы сложились по-разному. Если дочь смогла устроиться в жизни и построить семью, то сын Чикатило пошел по стопам отца: стал преступником и попал в колонию.

СКРЫВАЛИСЬ ОТ СОСЕДЕЙ

Андрея Чикатило задержали более 30 лет назад — а 1990 году. В то время маньяк жил вместе с женой Феодосией и Юрием. Родные были шокированы и не верили в происходящее — глава семейства был всегда спокойным, никогда не перечил супруге, был домоседом.

Жизнь семьи Чикатило превратилась в ад. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Страшный сон оказался реальностью. Вскоре Андрей Чикатило признался в преступлениях, а жизнь его родственников превратилась в ад. Как оказалось, маньяк не брезговал «выходить на охоту» и в собственном районе. Некоторые родственники жертв вообще жили в нескольких домах от семьи Чикатило.

Феодосии и Юрию пришлось спешно покинуть город. Старшая дочь, 27-летняя Людмила Чикатило, уже давно жила в Харькове. Говорят, что именно туда и отправилась жена и сын Чикатило.

Андрей Чикатило на следственном эксперименте. Фото бывшего следователя Амурхана Яндиева.

ПЕРВЫЕ ВЫХОДКИ СЫНА ЧИКАТИЛО

В отличие от Андрея Чикатило его сын никогда не слыл примерным семьянином и добрым соседом. Напротив, Юрий Чикатило не скрывал агрессии, как, к слову, и любви к «легким деньгам».

Однажды вместе с подельниками он избил торговцев на рынке Темерник. Налетчики отобрали у них несколько десятков поддельных часов, перепродать и хорошо на этом нажиться.

За тот поступок сын Чикатило получил наказание, правда не слишком суровое. Налетчик на торговцев получил «условку», ведь на реальный срок преступление не тянуло.

Маньяк дал показания только после второго задержания. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Кстати, известен и такой факт из биографии маньяка. Узнав преступлении отпрыска, он был в гневе — не так воспитывали детей в семье Чикатило.

НЕ ДАЛ ЗАБЫТЬ ПРО ЧИКАТИЛО

Через три года после громкого суда про Чикатило начали забывать. Уже отбыв свой условный срок Юрий снова вернулся к бандитизму. И занялся рэкетом.

Юрий Чикатило не просто не стеснялся, а даже гордился известным отцом. Так, однажды он пришел к местным бизнесменам со своим свидетельством о рождении. Мужчина стал угрожать, что он и есть сын того самого маньяка. Якобы «яблоко от яблони недалеко падает».

В сериале про Чикатило маньяка сыграл Дмитрий Нагиев. Фото: Okko.

Однако предприниматели оказались не из пугливых, платить деньги не стали и вызвали полицию. На место приехали правоохранители, которые в свое время задерживали Андрея Чикатило.

ЗАГРЕМЕЛ В КОЛОНИЮ

Со временем преступления Юрия Чикатило становились серьезнее. Их уже нельзя было назвать мелкими налетами или странными выходками. Сначала заявление об изнасиловании на него написала одна ростовчанка. Правда по неизвестной причине девушка отказалась от претензий.

Позже выяснилось, что Юрий Чикатило удерживал у себя мужчину. В плен попал случайный дальнобойщик, на которого Юрий напал со своими друзьями-рэкетирами.

Вещи Чикатило. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Правоохранители снова вспомнили про Чикатило и другие его преступления. Тут уже ему досталось «по полной программе» — суд отправил его на семь лет колонии.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЛЮДМИЛЕ ЧИКАТИЛО

О судьбе Людмилы Чикатило известно не так много. Женщина перестала общаться с отцом еще задолго до задержания и суда над маньяком. Конфликт произошел после того, как Андрей Чикатило забрал на ночевку сына Людмилы.

Позже мать мальчика узнала, что к ребенку приставал ее собственный отец. Людмила Чикатило была в гневе — она сразу оборвала всякие контакты с папой.

Однако версия эта официально никак не подтверждается и вызывает много вопросов. Например — почему на инцидент не обратила внимание жена Чикатило Феодосия. Даже не зная подробностей ссоры, женщина не могла не заметить перемен в семье.

Тем не менее когда вскрылась правда об отце, Людмила Чикатило поддержала мать и брата.

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