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Происшествия8 апреля 2021 18:40

«Не плачь по мне, мама!»: дневник-исповедь «второго Чикатило», поэта и убийцы

Откровения Владимира Муханкина, осужденного на пожизненный срок, уместились в 18 тетрадях и до сих пор хранятся у ростовского следователя
ЛЫСЕНКО Татьяна
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Владимир Муханкин.

Владимир Муханкин.

Владимир Муханкин прогремел на всю страну после того, как серия безумных преступлений прокатилась по Дону. Чикатило был его героем. И, если по числу павших от его руки он и не смог перегнать «учителя», то по скорости совершения преступлений обошел своего кумира. Итог: 2,5 месяца и восемь загубленных жизней. Все – женщины и дети. Причем некоторые из инцидентов наполнены таким глубоким психологическим и даже мистическим подтекстом, что по телу невольно пробегает холодная дрожь.

Задержали Муханкина под Сальском в 1995 году. Оказавшись за решеткой, маньяк решился на откровения. И, в итоге, исписал 18 тетрадей, в которых рассказал: как дошел до жизни такой.

ПОЧЕМУ СТАНОВЯТСЯ ТАКИМИ

К откровениям Муханкина сподвиг такой эпизод.

- Как-то на допросе, он прочитал мне свой стишок, - вспоминает ростовский следователь, который вел допрос Амурхан Яндиев. - Сюжет – услышанное им поздравление по радио, которое радиослушательница адресовала своему отцу. Я сказал ему, что у него, несомненно, есть литературный дар. Сказал, продолжай писать. Причем, не только стихи.

А после разговор свернули на философские темы: о добре и зле, а также о том, почему становятся убийцами и маньяками.

- Я предложил ему написать о себе с самого начала, с детства. Рассказать самому, почему он стал таким, - говорит собеседник. - Так и получились эти «муханкинские» исповеди.

ОН И САМ ЭТО ПОНИМАЛ

При этом специалисты предостерегают: когда говоришь о преступнике, не стоит забывать о том, что это зло! Даже, если в какой-то момент он и рассказывает о своей по-настоящему нелегкой судьбе. Муханкин, кстати, это и сам понимал.

Через все его мемуары, как и через всю жизнь проходит нерв напряженных отношений с матерью. Он, так и не смог перебороть своих детских обид к ней.

- Не плачь по мне, мама!, - написал он в одном из своих стихотворений. Тогда Муханкин думал, что его ждет расстрел. Но смертную казнь заменили на пожизненное. Теперь «Второй Чикатило» отбывает наказание в Оренбургской области.

К слову, на основе «дневников» была даже написана книга «Серийный убийца: портрет в интерьере», где и был дан подробный анализ психологии таких преступников. Сейчас книга стала учебным пособием для подготовки следователей.

КОНКРЕТНО

Откровения маньяка, леденящие душу подробности и мистические совпадения, которые произошли в жизни Владимира Муханкина, читайте здесь.

КриминалКАРТИНА ДНЯ