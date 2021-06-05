Ростовский ученый рассказал, откуда берутся полчища саранчи и чем полезны насекомые

"Ростов Главный"/Александр Навсе.

Полчища саранчи ожидают в Ростовской области и еще четырех субъектах страны. О возможном росте числа вредителей предупредили в научном институте по проблемам ГО и ЧС МЧС. «КП» выяснила, с чем связаны нашествия саранчи на Дону.

КОГДА САРАНЧА СТАНОВИТСЯ ОПАСНОЙ

Доцент кафедры Академии биологии и биотехнологии Алексей Тихонов говорит, что в области обитает много саранчовых. Но далеко не все они сбиваются в стаи и, соответственно, не представляют никакой опасности.

— В нашей области стаи образовывает только азиатская саранча. Но сделать это могут и виды, которые случайно попали к нам из других регионов. Сначала саранча обитает в одиночной стадии — в это время угрозы нет. Потом достигает определенной плотности и откладывает яйца в почву, — поясняет Алексей Тихонов.

Появившееся на свет новое поколение существует уже в новой форме — агрегатной или стадной. Личинки действует как единое целое, вместе питаются и линяют — сбрасывают покров, пока растут. Справиться с будущей армией вредителей можно, пока и них не появились крылья.

— Когда стая уже начала летать, бороться с ней поздно. Вредитель активно питается растительностью и быстро перемещается. Поэтому действовать нужно превентивно — заранее считать плотность саранчи и обрабатывать участки с большим скоплением, — говорит ученый.

По его словам, в СССР этим успешно занималась станции защиты растений. В 90-е они прекратили работу, после чего стаи саранчи спокойно восстанавливались почти десять лет.

— Сейчас меры по борьбе с саранчой возобновились. Но после длительного бездействия сделать это уже не так просто. Поэтому если раньше нашествием саранчи можно было удивить, сейчас это уже не новость и не сенсация.

НЕ ТОЛЬКО ВРЕД

В России саранчу считают вредителем, но в некоторых странах ее даже продают. По словам Алексея Тихонова, саранча действительно съедобна, в ней содержится много белка. Правда специально выращивать саранчу — идея сомнительная.

— Если мы хотим наладить такое хозяйство, нам нужно целенаправленно размножать саранчу. Не можем же мы полагаться на такие временные явления, как нашествия. Но тогда мы, скорее всего, получим больше вреда от уничтожения полей, чем пользы от такого хозяйства.

КОГДА ЖДАТЬ НАШЕСТВИЯ

При этом в Россельхозцентре говорят, что говорить о нашествии саранчи еще рано. Пока насекомые находятся в одиночной стадии и угрозы не представляют.

— Из-за прохладной погоды отрождение (появление — прим.ред.) личинок проходит медленно. При повышении температуры они начнут сбиваться в стаи и станут вредоносными. Но иобработка участков будет тогда проще и эффективнее, чем, когда они живут по одиночке, — прокомментировал начальник отдела защиты растений Евгений Бондарев.

Мониторинг Россельхозцентр начал весной. Саранчу в одиночной стадии обнаружили в Заветинском районе, возле границы с Калмыкией. Насекомых обнаружили на площади 27,5 гектара. Все они находятся на пастбищах, поэтому сельхозугодям пока ничего не грозит.

— Из-за восточного ветра какая-то саранча может попасть в Ростовскую область из Калмыкии. Тогда мы начнем действовать совместно с коллегами из республики.

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