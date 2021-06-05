Каким будет лето в Ростове: причину холодного июня объяснил специалист

Эксперт по метеорологии, климатологии и агрометеорологии не считает дождливое начало июня погодной аномалией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчане привыкли к лучам палящего солнца уже с мая, но начало этого лета встречали с зонтами. Кандидат географических наук Александр Иошпа считает, что такие холода не аномалия, а обычный ход температурного цикла. Такие циклы повторяются через определённый промежуток времени, и пока они не устоятся, температура не изменится.

- Сейчас мы наблюдаем классический пример того, как приходит в норму цикл - специалисты называют это явление проходной погодой. Привычный заход южного циклона приносит с собой обильные осадки с юго-запада, где море еще не успело прогреться. Это пройдет буквально через неделю: июнь и июль будут теплыми, а в августе в Ростове ожидается привычная жара, - объясняет Александр Иошпа.

- Тепло наступает от нагрева воздуха, а воздух нагревается только от земли и воды. Вода на нашем побережье еще холодная, поэтому происходят такие явления.

До конца следующей недели днем температура будет держаться до 20 градусов. Уже к 10 июня ситуация начнет меняться.

Собеседник «КП — Ростов-на-Дону» объяснил, что раньше климатическую характеристику летнего сезона определяли по июлю. Сейчас произошел небольшой сдвиг, и теперь такой период высчитывают в начале августа. Но о каких-то кардинальных изменениях речи не идет. Эксперт уверяет, что не стоит делать преждевременные выводы о холодном лете - еще не август.

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