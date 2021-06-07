«Ни еды, ни воды»: ростовские зоозащитники заявили, что неизвестные держат львицу в клетке

По словам зоозащитницы, львицу нашли в хуторе Победа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В хуторе Победа в Ростовской области местные жители обнаружили клетку с львицей. Об этом рассказала сотрудница ростовского сообщества «Альянс защитников животных» Маргарита Агафангелос. По словам девушки, хищника держат в тесном помещении, без воды и еды.

КАК НАШЛИ ХИЩНИКА

Маргарита говорит, что в «Альянс» обратились жители хутора. Они сообщили зоозащитникам, что нашли клетку с львицей на одном из безлюдных участков. Сейчас территория пустует, здесь якобы собираются построить магазин.

По словам Маргариты, она не увидела в клетке ни воды, ни еды. Фото: Маргарита Агафангелос.

— Я лично выехала на место. Животное прижалось в угол, его сложно было разглядеть и оценить состояние. Я не видела ни воды, ни еды. Думаю, что то, что ее содержат в клетке площадью два на три метра — уже ненормально, — говорит Маргарита Агафангелос.

Как пояснила девушка, найти владельца животного она не смогла. Маргарита пыталась узнать больше о подрядчике стройки в надежде таким образом выйти на владельца животного. Но ни паспорта объекта, ни другой информации на месте не оказалось.

После того, как информация о львице разлетелась по соцсетям, Маргарите написал незнакомец. Он представился знакомым хозяина животного и обвинили ее во лжи.

ЛЬВИЦА ПРОПАЛА

Мужчина написал Маргарите, что люди, владеющие львицей, получили ее в подарок. И все это время растили ее в любви и заботе.

— Он мне начал рассказывать, что я все придумала. И что они собираются отдать львицу в сафари-парк в Крыму. Я попросила дать мне контакты этого хозяина. Но он мне не дал никаких контактов, а потом заблокировал в соцсетях, — говорит ростовчанка.

По ее словам, клетки с львицей на месте уже нет. Чтобы выяснить, куда пропало животное, зоозащитники планируют обратиться в природоохранную прокуратуру.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Задонского сельского поселения, в состав которого входит хутор, сообщили, что действительно получали жалобу. Сотрудники уведомили о ситуации областное Министерство природных ресурсов и экологии.

— 7 июня специалисты министерства выезжали на место. Они не нашли там никакой львицы. Что стало с львицей, неизвестно. Насколько мне объяснили, сейчас на месте ведется строительство, — прокомментировал представитель ведомства.

«КП - Ростов-на-Дону» обратилась также за комментарием в прокуратуру Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цирк уехал: в поселке под Ростовом три львицы месяц заперты в холодной фуре

Животных случайно обнаружили местные жители и волонтеры. (Подробности)