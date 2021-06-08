Сидела возле мертвой мамы и голодала: ученые спасли осиротевшего жеребенка с острова мустангов в Ростовской области

Жеребенку было около трех недель, когда он остался без мамы. Фото: Фефа Королева, vk.com/heliosdonchak.

Остров Водный в Ростовском заповеднике — единственное место в России, где обитают мустанги — одичавшие лошади. Весной ученые МГУ приехали сюда и нашли осиротевшего жеребенка. Маленького мустанга не принимало стадо, поэтому двое суток он бродил в одиночестве и голодал. Но малышу повезло — его вывезли с острова, а на суше приютили местные коневладельцы.

ДОБИРАЛИСЬ С ЖЕРЕБЕНКОМ НА ПАРОМЕ

Надежда Скрипкина и ее муж пять лет возрождают редкую донскую породу лошадей «дончак». На их конюшню «Территория дончаков Гелиос» уже не первый год попадают истощенные и побитые, домашние и дикие животные. Когда 30 мая Надежде позвонила руководитель научной группы Наталья Спасская, она не удивилась и сразу решила взять сироту.

Осиротевшего детеныша не приняли другие лошади. Фото: vk.com/heliosdonchak.

— Мы согласились, не могли же мы оставить ребенка умирать. Хотя шансы, что он выживет, были не велики. Мама у него умерла, скорее всего, еще 29 мая. Из-за дождя ученые смогли выйти к лошадям только 30 мая. Вечером нашли кобылу мертвой. Рядом с ней была дочка, рассказывает Надежда.

Получается, что жеребенок голодал почти два дня. Коневладельцы и ученые всерьез опасались не довезти животное — путь от Водного до конюшни был неблизкий. Сначала инспекторы заповедника на квадроцикле доставили жеребенка до переправы. До берега ученые с лошадью добирались на пароме, а затем несколько часов ехали на автомобиле. На конюшню животное попало ослабшим.

Ученым пришлось перевозить лошадь на пароме. Фото: vk.com/heliosdonchak.

НОВАЯ МАМА ПРИНЯЛА НЕ СРАЗУ

Жеребенка назвали Персефоной или ласково Персик. Что Персика примет кобыла, новые хозяева и не рассчитывали. Обычно лошади рожают по одному жеребенку, долго их растят и не подпускают к себе чужих детенышей. Надежда с мужем приготовились выпаивать малышку козьим молоком, но все же решили найти жеребенку приемную маму.

— Поскольку у нас все лошади обученные, привыкшие к человеку, мы постепенно начали сводить Персика с кормящей кобылой. Посадили ее в паддок к лошади Бусе и ее жеребенку Мии. Конечно, сначала Буся отмахивалась от Персика. А Мия ревновала — отгоняла от мамы, вставала на свечки (на дыбы — прим.ред.), — вспоминает Надежда.

Персику нашли "приемную маму". Фото: Фефа Королева, vk.com/heliosdonchak.

Чтобы лошади признали Персика, Надежда с мужем по 15 часов в день водили их вместе гулять. Жеребенка нельзя было оставить без присмотра, кобыла могла лягнуть его копытом, покалечить или даже убить. Но за неделю длительных прогулок Буся наконец привыкла к «приемышу» и стала подпускать его к молоку.

УЖЕ НЕ ДИКАЯ

По словам Надежды, два дня без мамы не прошли для Персика без последствий. Иммунитет у жеребенка ослаб, в легких появились хрипы, а из носа пошли выделения. Сейчас новые хозяева активно ее лечат, дают витамины и колют лекарства. Пока Персик еще плохо себя чувствует, но постепенно идет на поправку.

А вот с людьми в отличие от лошадей мустанг сразу подружился.

— Поскольку мы проводим с ней много времени, она уже не дикая. Персик поняла, что здесь ничего плохого ей не сделают, только дадут еду и ласку. Она запросто подпускает к себе людей, дает себя погладить.

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