Эпидемиологи назвали самые грязные водоемы в Ростовской области

Вид, которым можно любоваться вечно, а вот купаться лучше не стоит. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В Ростовской области с 1 июня стартовал купальный сезон. Несмотря на то, что погода не очень-то благоволит купальщикам, эпидемиологи отобрали пробы воды из водоемов донского региона и выяснили, где вода грязнее всего.

- Наибольшее микробное загрязнение воды отмечается в зонах рекреаций города Ростова-на-Дону, Азова, Новочеркасска, Таганрога, Азовского и Аксайского районов, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. – Купание в них не рекомендуется. В случае выявления в поверхностных водоемах патогенной микрофлоры будут вводиться ограничительные мероприятия по использованию водных объектов, о чем население будет проинформировано незамедлительно.

Известно, что уже в этом году было отобрано и исследовано несколько сотен проб. И, как результат, не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 28 процентов отобранных проб воды, а по паразитологическим показателям - 1,1 %.

Напомним, отбор проб воды из водоемов области на микробиологические показатели проводится раз в десять дней с мая по октябрь.

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