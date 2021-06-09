Что известно о пострадавшем при стрельбе в центре Ростова-на-Дону

ЧП произошло в самом центре города. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

В среду, 9 июня, около 17:00 в самом центре Ростова произошло ЧП. Как сообщают очевидцы – на одной из центральных улиц завязалась потасовка. Неизвестный обстрелял черную иномарку с не местными номерами и скрылся. Есть пострадавший.

Очевидцы сразу вызвали на место ЧП «скорую» и полицию. Медики увезли раненого в ближайшую городскую больницу имени Семашко.

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону» из собственных источников, пострадавшему мужчине 33 года. У него серьезное ранение бедра. В настоящее время он находится в реанимации больницы, где медики борются за его жизнь.

Место происшествия уже оцепили. Правоохранительные органы проводят свою проверку по факту произошедшего. Выясняются причины конфликта.В городе объявлен план-перехват.

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