В центре Ростова неизвестный расстрелял машину с людьми: объявлен план-перехват

На месте происшествия работает полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону неизвестный расстрелял машину, в которой находились люди. Происшествие случилось вечером 9 июня на улице Пушкинской - практически в самом центре города: рядом университет, банк, крупная больница.

По словам очевидцев, там произошла потасовка. По неподтвержденным данным, причиной мог стать конфликт на дороге. Страсти накалились до такой степени, что один из мужчин начал стрелять по машине оппонента. Причем как в салоне, так и возле автомобиля в этот момент находились люди: час-пик, многие возвращались с работы домой.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. Фото: vk.com/rostovnadonu.

Известно, пострадал один человек. На скорой 33-летнего мужчину отвезли в ближайшую больницу. У него, по предварительным данным, ранение бедра. Медики борются за его жизнь.

Сам же подозреваемый после нападения сел в свою машину и уехал. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника — в городе объявлен план-перехват. Полиции известна марка машины и приметы подозреваемого.

По словам очевидцев, мужчина обстрелял черную BMW. Фото: vk.com/rostovnadonu.

— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого, — прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

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