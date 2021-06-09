«Не нужен мне берег турецкий»: альтернативные направления отдыха предложили ростовчанам

Чтобы добраться до Красного моря, ростовским туристам придется еще пять часов ехать из аэропорта в Каире. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый гимн ростовских туристов в июне: берег турецкий вынужденно оказался ненужным. Из-за ситуации с коронавирусом до 21 июня туда не совершаются рейсы из России. Для тех, кто точно идет в отпуск в этом месяце и не может ждать открытия привычных маршрутов, есть альтернативные варианты. Куда податься ростовчанам в сезон отпусков — читайте подборку «КП — Ростов-на-Дону».

ТУДА, ГДЕ ЖАРЧЕ, ЧЕМ У НАС

Всего из аэропорта «Платов» доступны шесть направлений дальнего зарубежья и семь — ближнего.

И первая альтернатива Турции — соседний Кипр. Считается, что это хороший регион для отдыха с детьми, а море здесь теплое уже с мая. Причем цены сравнимы с отдыхом в Краснодарском крае и Крыму - можно провести шесть ночей в двухместном номере недорогого отеля за 60 тысяч рублей. Перелет - от 12 тысяч за одного пассажира туда и обратно. Судя по расписанию на сайте аэропорта «Платов», в июне рейсы в Ларнаку выполняются трижды в неделю. Билеты

Второй альтернативный вариант — Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае цены, как известно, кусаются, но летом в Дубае, например, в отелях подальше от моря цены начинаются от 57 тысяч. Вылеты в июне - трижды в неделю. Билеты туда-обратно на одного пассажира на сайтах-агрегаторах начинаются от 23 тысяч.

Третий вариант — Египет. Из-за ограничений по коронавирусной инфекции рейсы на побережье закрыты, и лететь придется через Каир, а это — пять часов езды по пустыне до моря. Специалисты сравнивают общее время в дороге до Красного моря с перелетом в Таиланд или автомобильной поездкой до нашего Черноморского побережья. Цены на двоих в отеле на срок от шести ночей начинается с 87 тысяч. Билет туда-обратно на одного - от 45 тысяч, судя по ценам крупных сайтов-агрегаторов. Вылеты - дважды в неделю.

ОКНО В ЕВРОПУ И В РОССИЮ

Туроператоры объясняют, что сегодня из основных перевалочных пунктов для перелетов из Ростова в другие страны дальнего зарубежья актуален пока только Белград (4 июня выполнен первый прямой рейс в столицу Сербии). Стамбул и Минск — для ростовчан актуален пока только последний. Есть надежда, что в конце июня турецкое побережье снова станет открыто для ростовчан. К этому времени как раз завершится программа кэшбека на поездки по России.

Добавим, что всем вылетающим на отдых за границу по возвращению нужно дважды пройти обследование на коронавирус и находиться в это время на самоизоляции. Те, кто проигнорировал это требование, уже заплатили штрафы. Об этом напомнил глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Что касается внутреннего туризма, то привычное Черноморское побережье пытается отпугивать ростовчан ценами. Если вы не гонитесь за морем и загаром, туроператоры рекомендуют обратить внимание на российские маршруты. В Санкт-Петербурге, например, из-за мировой ситуации с коронавирусом ожидается гораздо меньше иностранных туристов. Очереди в музеи как минимум сократятся. Возможно, кто-то, наконец, исполнит давнюю мечту и посетит этим летом озеро Байкал или полюбуется вживую горами Алтая.

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