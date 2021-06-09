В Ростовской области стали реже угонять машины

В Ростовской области число автокраж снизилось. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области число автокраж снизилось больше, чем на 40 процентов. Такую статистику озвучили в донском главке. При этом раскрываемость по угонам выросла: единственный угнанный за пять месяцев текущего года автомобиль премиум-класса марки Range Rover удалось вернуть хозяину.

- Как правило, жертвами автороров становятся беспечные владельцы «железных коней», которые оставляют их на неохраняемых стоянках, - рассказал начальник отделения по борьбе с незаконными завладениями автомототранспортом донского главка Игорь Тихонов. - Практика показывает, что большинство краж совершается по личной невнимательности автовладельца, водители оставляют машину не запертой или с ключами в замке зажигания.

При этом хозяева машин могут и по другому провоцировать угонщиков на преступления.

- Как пример - по приезду на автомойку водители не желают тратить попусту свое личное время, дожидаясь окончания мойки, и оставляют ключи сотрудникам, - продолжает собеседник. - Нередки случаи, когда работники автомоек, пользуясь моментом, уезжают на автомобиле клиента покататься и совершают ДТП.

Кроме того, довольно часто дети берут ключи от авто у родителей без разрешения, как следствие - ДТП, повреждение машины и хорошо, если в результате все живы и здоровы.

- Помните, что один из главных залогов сохранности вашего имущества – это ваша бдительность и осторожность, - предупредил эксперт. - При покупке подержанного автомобиля обращайте внимание на наличие всех экземпляров ключей зажигания. В практике были случаи, когда при продаже авто собственник оставлял себе один экземпляр ключа, после чего машину у нового хозяина похищали. Выходя даже на минуту, не оставляйте в автомобиле ключи, документы и ценные вещи. Установите противоугонный комплекс и паркуйте свое транспортное средство на охраняемых стоянках.

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