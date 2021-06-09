Ростовская медсестра-анестезистка поддержала Моргенштерна в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале

Фото: скриншот канала "Вечерний Ургант" на Youtube.

Ростовская медсестра с гитарой в руках подбодрила приунывшего после проигрыша премии «Муз-ТВ» рэпера Моргенштерна. Девушка попала в эфир первого канала во время записи программы «Вечерний Ургант», которая вышла 8 июня.

Во рубрике «Встреча с интересным человеком» певец вместе с ведущим Иваном Ургантом пообщались в видеочате с несколькими случайно выбранными людьми. Знаменитости с надеждой услышать похвалу от рандомных собеседников спросили, что они думают о творчестве Моргенштерна и считают ли лучшим исполнителем на премии «Муз-ТВ».

И первой с рэпером и ведущим встретилась в чате ростовчанка Юлия. Во время подключения девушка увлеченно играла на гитаре и не сразу заметила на экране смартфона звездных собеседников. Моргенштерну даже пришлось иронично попросить сыграть песню Реввы, чья победа на премии «Муз-ТВ» буквально вывела из себя рэпера.

Девушка от удивления даже выпустила из рук инструмент. Оказалось, что собеседница работает медсестрой-анестезистом в одной из ростовских больниц.

- Я считаю, что Алишер должен был заслуженно забрать все возможные награды этой премии и был звездой этого вечера, - воодушевленно сказала Юлия.

Кстати, мнение ростовчанки разделили не все.

Две испуганные происходящим девочки сначала сказали, что отдали бы премию Алишеру, но если бы в студии «Вечернего Урганта» сидел Александр Ревва, то присудили победу Артуру Пирожкову. «Будущие избиратели!» - не удержался от тонкого подкола ведущий.

А представитель старшего поколения Валерий совсем не удивился - честно ответил, что Моргенштерна не знает и отдал бы премию Олегу Виннику. Следующий герой, тоже с гитарой в руках, упрямо отказывался исполнить песню без мата, а когда «созрел» на «Батарейку», Ургант вывел его из эфира. Вадим из Иркутска пытался определиться, хочет он похвалить рэпера или упрекнуть.

Так что искренние слова поддержки Моргенштерн в этот вечер получил только от ростовчанки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баста предложил сделать Хабиба Нурмагомедова министром культуры

Рэпер считает, экс-чемпион UFC мог бы построить консерваторию (подробнее)