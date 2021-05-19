Баста предложил сделать Хабиба Нурмагомедова министром культуры

Баста считает, что концерты бы не планировались, если бы на них не было спроса. Фото: Александр ГЛУЗ

Ростовский рэпер Баста высказался о критике и отмене концертов некоторых популярных исполнителей. По мнению Василия Вакуленко, следует не мешать артистам, а развивать музыкальный вкус у населения. С этой задачей, по его мнению, справился бы боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

Так, Баста вспомнил случай с отменой концерта Егора Крида в Дагестане. Тогда против выступления выступили многие, в том числе и Хабиб Нурмагомедов. Вакуленко их не поддержал, считая, что «концерта Крида не было бы, если бы люди его не слушали».

— Мы либо с этим как-то живем, либо Хабибу нужно стать министром культуры. Это не шутка. Хабиб стал бы замечательным министром культуры Дагестана. Он — очень образованный, человек, который поездил по всему миру, — заявил Баста в интервью ютуб-каналу «Руки выше».

Вакуленко уверен, что такая работа точно была бы по силам Нурмагомедову. По его словам, на этом посту бывший чемпион UFC смог бы развивать музыкальный вкус у населения.

— Люди были бы благодарны, что у них есть выбор не ходить на концерты Моргенштерна и Крида. Потому что построили консерваторию, где все обучаются серьезной музыке, изменился вкус, — пояснил Василий Вакуленко.

Ранее Баста прокомментировал критику бойцов ММА в адрес рэпера Моргенштерна. По словам Василия Вакуленко, нельзя «сваливать» на Моргентштерна все беды». Он предложил спортсменам обратить внимание на другие проблемы, например, продажу алкоголя.

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