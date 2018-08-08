Девять оттенков Басты: гангстер, боксер и бьюти-блогер

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-08T13:33:46+03:00

Баста уже несколько лет находится на пике своей популярности, но все еще ищет себя. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

О том, что рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко выступает под двумя псевдонимами Баста и НоГГано, знают все поклонники артиста. Многие хвалят его за то, что сумел создать два таких разномастных амплуа и наполнить каждое из них десятками хитов. Однако те, кто активно следит за Василием в социальных сетях, знают, что у него далеко не "раздвоение" личности. В голове рэпера, как у героя фильма "Сплит", живут несколько личностей, которые он создал сам. "Комсомолка" решила посчитать, сколько своих альтер-эго Баста создал на данный момент.

1. Баста

В далеком 96-ом году молодой рэпер берет псевдоним Баста Хрю и под ним вступает в знаменитое ростовчкое рэп-движение. Позже, как и у многих артистов, название сократилось до одного лаконичного слова. Василий нашел свой стиль - более лиричный и мелодичный. Пел о любви, о маме, о том, как пережил период наркотиков. Нынешний образ Басты никак не ассоциируется с рэпером-хулиганом. Песни "Сансара" и "Папа What's up" рассказывают слушателям не об улицах, а о чем-то разумном, добром, вечном.

2. НоГГано

Скорее всего, из-за слишком светлого образа Василию со временем потребовалось альтер-эго. Тем более, что у американских рэперов это нормальная практика - иметь два псевдонима: хороший и плохой. Знания о жизни криминального мира и нелегкой воровской доле тоже должны были найти отражение в творчестве Басты, вот только для них понадобился новый образ. И вот в 2007 году на свет появился НоГГано. Сам Василий охарактеризовал его, как наркомана, дебошира, матершинника, бабника и сволочи. В песнях он рассказывает о своих хулиганских похождениях, сквернословит и выражает агрессию в отношении правоохранительных органов. И хотя в них все довольно карикатурно, слушатели нашли в этих сюжетах много народной правды. Дошло до того, что Баста и НоГГано дают разные концерты по городам. Как тут не поверить, что это два разных артиста.

bastaakanoggano Ноггано и Купэ мзфк

3. N1NT3ND0

"Нинтендо" - третий музыкальный проект Васи Вакуленко. Песни о ганстерах, людей из "лихих 90-ых". На сайте "Газгольдера" его описывают, как серьезного типа с низким голосом. Его треки носят названия в духе "Черный пистолет", "Пуля навылет", "Буду погибать молодым".

4. Стас Корнилов

Снимая свое лицо в искаженном виде, Баста создал образ Стаса - "писанного красавца", который активно знакомится с девушками, правда, всегда не с теми. В прошлом году Стас активно записывал видео-обращения из машины к дамам, которые его обманули или кинули. Его голос также был изменен.

bastaakanoggano Стася стих

5. Серега "Лосьон"

Вместе со Стасом появился и креативный молодой бизнесмен Серега, который отличался огромным подбородком. Он рассказывал, что живет на Барвихе, отдыхает в Куршавеле и готов поделиться своими секретами большого заработка. Потом, правда, выяснилось, что друзья называют этого парня Лосьон и у него криминальное прошлое.

bastaakanoggano Серёжа

6. Учитель Маленький Лисенок

Одно время Баста учил своих подписчиков приемам кунг-фу. Как противостоять нападающему с двумя пистолетами, драться с помощью дули или даже задушить человека на растоянии - все знает учитель Маленький Лисенок. Именно такой псевдоним придумал рэпер для своих мастер-классов.

bastaakanoggano Учитель #МаленькийЛисёнок За Жим

7. Богдар Тихомир

Роль Басты для клипа "Мои разбитые мечты". Фирменная борода, солнечные очки и цепи на голой груди - пародия на звезду 90-ых Богдана Титомира, который в свое время сыграл не последнюю роль в восхождении Василия на звездный Олимп.

bastaakanoggano Ретро 1996г.

8. Саша Бунтарь

Для создания этого персонажа Баста овладел технологией раширения своего лица в камере телефона. Получившийся пухляш поет дифирамбы еде и отстаивает права любителей вкусно покушать.

bastaakanoggano Саша Бунтарь

9. Василь Жабо

Эта личность просыпается, когда Баста хочет обсудить со своими подписчиками вопросы моды. Это манерный бьюти-блогер, который расскажет вам, что модно или не модно носить в этом сезоне. Причем, эксперт дает советы в области красоты как мужчинам, так и женщинам. Модного блогера можно было увидеть в Instagram еще в 2016 году, только тогда его звали Вася Мяу.

bastaakanoggano Василь Жабо про шляпки

Вероятно, это далеко не все обличия Басты, придуманные на данный момент. И уж точно он порадует поклонников новыми образами в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Басты: у автора "Выпускного" не было своего бала, рэпера Василия Вакуленко выгнали из школы за прогулы

Как рассказывал журналистам сам Василий Вакуленко, он пошел учиться в музыкальное училище. В 1996-м написал первую песню "Мой город" и собрал группу Street sound, где значился под псевдонимом Баста Хрю. Записывал треки вместе с "Кастой". А вскоре написал песню "Моя игра", которая и принесла ему популярность. С ней ему предложили выступить во Дворце Спорта, после чего он и проснулся знаменитым. (подробности)