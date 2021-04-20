Шнуров, Карпин и бойцы ММА: с кем за год поссорился ростовский хулиган Баста

Баста «за словом в карман не полезет». Фото: https://www.instagram.com/bastaakanoggano.

Рэпер Баста отмечает день рождения — звезде исполнился 41 год. За это время Василий Вакуленко прошел путь от ростовского хулигана до автора хитов и владельца серьезного бизнеса. Солидный москвич и сейчас может «уколоть» то Сергея Шнурова, то Валерия Карпина, а то и бойцов ММА. Вспоминаем самые громкие скандалы Басты.

ЭПИГРАММЫ ШНУРОВА

Один из скандалов разгорелся после концерта Басты в Санкт-Петербурге в разгар пандемии. Сотни зрителей захотели услышать песни Басты «Сансара», «Не болей», «Медлячок» и другие. Сидячих мест в зале не было, а потому все присутствующие просто столпились перед сценой. Позже Роспотребнадзор начал проверять организаторов концерта.

Шнуров негативно высказался о концерте в пандемию. Фото: Олег ЗОЛОТО

На ситуацию отреагировал другой музыкант — Сергей Шнуров. Он посвятил рэперу целую эпиграмму.

— Кто в блокаду заграбастал, тоже был как полицай. В их ряду теперь есть Баста. Отрицай, не отрицай, — написал Шнуров.

Вакуленко в ответ намекнул, что Шнуров «разжигает» конфликт не по своей воле. Певец, по мнению рэпера, «пишет вирши ради смеху под диктовку «дяди» сверху».

"Прошелся" Шнуров и по фанатам Басты. Фото: instagram.com/shnurovs/

В итоге звездный конфликт сошел на нет. Кто действительно пострадал, так это Ледовый дворец, где проходил концерт. За нарушение антиковидных мер его оштрафовали почти на полмиллиона — 480 тысяч.

ФК «РОСТОВ» И КАРПИН

Еще одна заочная перепалка у Басты вышла с тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Началось все с того, что в одной из передач Вакуленко вспомнил давний конфликт с клубом. Тогда руководство «Ростова» требовало перенести концерт рэпера, переживая за состояние газона. Выступление состоялось, но автор «Моей игры» все равно обиделся.

— Приезжий человек из Москвы указывает мне, что делать в моем родном городе. Мне было по-человечески обидно. Я думаю, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в Ростове-на-Дону, — заявил Баста.

Баста припомнил Карпину конфликт из-за "Ростов-Арены". Фото: ФК "Ростов".

Карпин отмалчиваться не стал. Он пояснил, что претензии у него были к организаторам концерта, а не самому Басте. А вот насчет прописки реакция оказалась более эмоциональной.

— Ну да, я — очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я — приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из роднои Нарвы учиться. Это я. А кто вы? — высказался Карпин на своей странице в «Инстаграме».

Карпин даже показал подписчикам прописку. Фото: instagram.com/vgkarpin

ПРО МОРГЕНШТЕРНА

И вот в день своего рождения Баста снова попал в заголовки новостей. 20 апреля на пресс-конференции он высказался о критике рэпера Моргенштерна бойцами ММА. Нелестно отзывался о творчестве Моргенштерна, например, Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен хочет, чтобы в стране появился дисциплинарный орган, который «будет курировать и убирать всю грязь с экранов».

Баста отказался занимать чью-либо сторону. Но отметил, что нельзя сваливать на Моргенштерна все проблемы.

— Мне кажется, что Моргенштерна просто выбрали объектом для осуждения. Здесь вопрос намного глубже. Конечно же, удобнее все проблемы, которые происходят в стране, свалить на Моргенштерна.

Ростовчанин предложил спортсменам обратить внимание на другие проблемы. Например, написать петицию о торговле алкоголем. Пока же, по мнению Басты, всем удобно просто критиковать Моргенштерна.

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