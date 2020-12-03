Фанаты Басты "добровольно инфицируют себя": лидер "Ленинграда" вновь критикует рэпера

Сергей Шнуров соблюдает все меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Фото: Instagram Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров до сих пор не может успокоиться после конфликта с ростовским рэпером Бастой, который в пандемию провел два концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Сергей Шнуров написал Басте целую серию стихов, хотя рэпер получил официально разрешение на выступление. Его организаторами, по утверждению рэпера, были соблюдены необходимые правила безопасности - заполняемость залов, соблюдение социальной дистанции, наличие санитайзеров и медицинских масок для зрителей. Кажется, что уже была поставлена точка, но не тут-то было.

- Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия, - высказывается Сергей Шнуров в своем профиле в Instagram. - Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов.

Музыкант из Санкт-Петербурга отметил, что ему было бы занятно наблюдать за происходящим.

- Прихожане церкви Басты , затянув хорально «когда меня не станет...», добровольно инфицируют себя. Еще не раз вынужден сказать спасибо, от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту, - съязвил Сергей Шнуров.

Сам же ростовский рэпер посчитал, что коллеги по сцене недовольные его выступлением, просто завидуют успеху.

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