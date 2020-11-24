Баста рассказал о баснословных тратах на ростовский СКА

Баста делает многое для своего любимого футбольного клуба. Фото Instagram Василий Вакуленко

Самый, пожалуй, известный рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, занят не только музыкальной карьерой, но и ростовским клубом СКА. Артист рассказал о своих тратах на команду.

Оказывается, изначально расходы составляли около 20 миллионов рублей в год, но сумма, по его словам, увеличивается.

- Сейчас на год мы набираем примерно 80-90 миллионов, для выхода в следующий дивизион нужно 150-160 миллионов, - рассказал Василий Вакуленко в интервью программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна.

Судя по всему, музыкант не скупится на любимый клуб. Из своих кровно заработанных денег он выделяет большие суммы на развитие футбола в Ростовской области.

Рэпер неоднократно признавался, что болеет за армейский клуб с детства. С этим клубом у него связано множество теплых воспоминаний. Баста даже написал гимн любимой футбольной команды.

Ранее Баста из своих денег оплатил долг ростовского спортклуба. Воспитанники знаменитого тренера Рафаэля Акопяна могли остаться без тренировочной базы из-за долгов по коммунальным платежам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский рэпер Баста выпустил альбом после своего 40-летия

Этот альбом у певца вышел после четырехлетнего перерыва (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!