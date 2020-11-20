Ростовский рэпер Баста выпустил альбом после своего 40-летия

Ростовский рэпер Баста выпустил новый альбом. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм

Ростовчанин Василий Вакуленко, более известный, как рэпер Баста, выпустил новый альбом после многолетнего перерыва.

В течение четырех лет в дискографии исполнителя был перерыв. И вот в год своего 40-летия Василий выпускает в свет новый альбом. О своем новом детище рэпер сообщил в своем профиле Инстаграм.

Альбом он назвал символично - "Баста 40". По словам самого артиста, в него вошли очень личные для него самого треки. Он как будто бы провел некую черту в своей жизни - попрощался с юным и дерзким самим собой и перешел к новому этапу.

Всего в альбом включены 23 песни. В их записи принимали участие Скриптонит, ATL, Noize MC и другие исполнители. Презентация альбома состоится в июле в Лужниках.

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