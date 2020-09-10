Баста признался, что забыл слова во время последнего концерта в Ростове

Рэпер Баста признался, что забыл слова во время последнего выступления в Ростове-на-Дону. Об этом он рассказал в эфире Youtube-шоу «Музыкалити».

— Мне было неловко, но все отнеслись с пониманием. Пришлось на ходу что-то придумывать и фристайлить, — сообщил исполнитель.

Баста поведал, что такие инциденты периодически с ним случаются. По его мнению, это может быть связано с тем, что когда-то он получил тяжелые сотрясения. Возможно, всему виной просто волнение во время выступления.

Напомним, 22 августа Баста выступил в клубе Embargo Villa. Многочисленные зрители начали выкладывать фото и видео с концерта в соцсети. В итоге концерт перерос в скандал — ростовчане недоумевали, почему концерт прошел вопреки ограничениям.

Из-за массового возмущения в заведении прошла проверка. Организаторов выступления оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт Басты в Ростове может обернуться громким скандалом

Региональные власти инициировали проверку клуба, где выступал артист. (Подробности)