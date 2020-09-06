Организаторы концерта Басты в Ростове заплатят штраф в 30 тысяч за нарушение карантинных мер

Организаторов концерта Басты оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице организаторов концерта ростовского рэпера Басты оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Такое решение было принято Пролетарским районным судом. Об этом сообщает портал «ДОН 24» со ссылкой на администратора концертной площадки Максим Тарасенко.

Напомним, что концерт Василия Вакуленко, более известного, как Баста, прошел 22 августа на летней веранде ростовского ночного клуба, который находится на левом берегу Дона. После этого скандального выступления рэпера клубу даже пригрозили закрытием.

В постановлении суда речь идет о том, что индивидуальный предприниматель, арендовал ночной клуб для выступления артиста, но при этом грубо нарушил требования социального дистанцирования. Стоит также отметить, что зрители, присутствовавшие на концерте не соблюдали масочный режим

.Из-за многочисленных жалоб клуб проверили полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. В отношении компании составили административные протоколы по статьям 6.3, 14.8, 14.5.

- Протоколы предусматривают штрафы до 150 тысяч рублей или приостановку деятельности предприятия до 90 суток, - говорилось в сообщении.

Администратор клуба заметил, что при входе на летнюю площадку, где проходило мероприятие, санитарные требования выполнялись. Кроме того на следующий день должен был пройти еще один концерт рэпера, но уже под другим псевдонимом и с другими композициями, но из-за поступивших на организацию мероприятия жалоб его перенесли на неопределенный срок.

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