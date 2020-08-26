Просто бомба: рэпера Басту поразил собственный портрет, написанный ростовской поклонницей

Художница Натали Устименко подарила картину исполнителю. Фото: instagram.com/natali_ustimenko_art/

Ростовчанка Натали Устименко подарила рэперу Басте портрет, который сама написала. Подарок не оставил исполнителя равнодушным.

Девушка встретилась с кумиром перед его выступлением в ростовском клубе. Натали вручила ему картину, на которой рэпер изображен с близкими — женой и двумя дочками. Василия Вакуленко поразила реалистичность семейного портрета.

— Класс, спасибо! Просто бомба, — воскликнул рэпер.

Еще один портрет Басты Натали написала для себя. По просьбе девушки исполнитель оставил на картине свой автограф.

Напомним, выступление Басты прошло 22 августа в клубе Embargo Villa прошло. Восторженные поклонники начали публиковать в соцсетях фото и видео с концерта. Однако посты вызвали гнев других пользователей сети. Людей возмутило, почему Баста выступает и собирает толпы народа вопреки запретам.

Недавнее выступление Басты в клубе закончилось скандалом. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Вскоре после концерта клуб проверили полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. В отношении компании составили административные протоколы. Теперь заведению грозит закрытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт Басты в Ростове может обернуться громким скандалом

В соцсетях стали появляться снимки и видео, записанные во время этого шоу, а вместе с ними – гневные комментарии пользователей интернета, недоумевающих, почему его разрешили провести. (Подробности)