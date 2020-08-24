Воскресное выступление рэпера Ноггано было перенесено

Василий Вакуленко отменил второй концерт после скандала с выступлением Басты Фото: "КП" Архив

После скандала с выступлением Басты Василию Вакуленко пришлось отменить концерт под псевдонимами Ноггано, N1NT3ND0, Gorilla Zippo.

Ростовский рэпер посетовал на это в своем аккаунте Инстаграм. Напомним, выступление артиста должно было состояться вчера, 23 августа, в клубе "Embargo Villa". Но Василию Вакуленко удалось выступить лишь под псевдонимом Баста (22 августа), как на него обрушился гнев властей из-за того, что концертная деятельность в Ростове еще не возобновлена и запрещены массовые мероприятия.

- Внимание! Концерт Ноггано, который должен был пройти сегодня в Ростове-на-Дону, переносится по техническим причинам. О новой дате концерта мы объявим в ближайшее время. Все купленные ранее билеты будут действительны. Приносим свои извинения, до скорой встречи! - написал рэпер.

Концерт был отменен по техническим причинам за 4 часа до его начала. Интересно только то, почему Василию сразу не запретили выступления, еще на стадии анонсирования концертов.

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