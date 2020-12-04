Баста заступился за своих поклонников и сравнил их с футбольными фанатами

Баста не дал в обиду своих поклонников. Фото: Instagram Баста

Перепалка Басты и Сергея Шнурова из-за концерта рэпера в Петербурге в пандемию все еще не утихает. Ростовский музыкант жестко ответил коллеге по цеху, который назвал его фанатов, посещавших концерты, недалекими людьми.

- Сергей, ты, возможно, не заметил, как от эпиграммы перешел к унижению чести и достоинства тысяч людей? - возмутился Баста. - Кого ты называешь паствой, кого называешь не самыми далекими людьми? Давай помогу? Делай круг шире - не самые далекие это те, кто сейчас ходят на футбольные матчи - их на стадионах тысячи.

В подтверждении своих слов рэпер отметил, что в пандемию футбольные фанаты всячески стремятся попасть на матч. В том же Санкт-Петербурге 8 ноября на стадион пришли смотреть футбол 24 тысячи человек.

Спортивные турниры, состязания и матчи по-прежнему проводятся повсеместно. Зрителям необходимо соблюдать правила безопасности и приходить в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

- Так, почему же нельзя было проводить концерт Басты? - недоумевают фанаты в комментариях.

К слову, замечание Сергея Шнурова о том, что у Басты поклонники "не самого далекого ума" всерьез обидело многих.

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