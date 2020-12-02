"Кто тут девочка, родимый?": Баста и Сергей Шнуров устроили злобный баттл

Музыканты повздорили из-за выступления в пандемию коронавируса. Фото: Instagram Василий Вакуленко (Баста), Instagram Сергея Шнурова

Самый известный ростовский рэпер Василий Вакуленко вновь оказался в центре скандала. На этот раз музыкант сцепился с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Конфликт разгорелся из-за недавнего выступления Басты на стадионе в Санкт-Петербурге.

Все дело в том, что петербуржец Сергей Шнуров не смог пройти мимо новости о концертах ростовчанина в Ледовом дворце культурной столицы. Многие артисты уже несколько месяцев сидят без работы из-за антикоронавирусных мер. А тут концерт в честь 40-летия рэпера из "бандитской" столицы России проходит. И причем два раза подряд. Перенести такой удар по-тихому у многих артистов не получилось.

Шквал критики и негатива в интернете вылился на Басту. Его оппоненты утверждают, что честно пытаются соблюдать все меры безопасности в период пандемии.

В своем микроблоге в Instagram на произошедшее отреагировал Сергей Шнуров. Музыкант по привычке написал злобный стих.

Сергей Шнуров отреагировал на выступление Басты. Фото: Instagram Сергея Шнурова (скриншот)

Баста не стал спускать обидчику оскорбление и написал стих ничем не хуже, чем у музыканта из культурного Санкт-Петербурга.

Баста отреагировал на нападки Сергея Шнурова. Фото: Instagram Василий Вакуленко (Баста) (скриншот)

После этого конфликт только стал набирать обороты. Фанаты Басты стали переходить в профиль петербуржца, никто не церемонился и не подбирал выражений. Сергей Шнуров же тратить время на ответы не стал и написал еще один стих специально для ростовского рэпера.

Солист группы "Ленинград" решил показать все свое поэтическое мастерство. Фото: Instagram Сергея Шнурова (скриншот)

Изрядно устав от массовых нападок из-за выступления во время пандемии коронавируса на которое у рэпера было официальное разрешение от министерства культуры Санкт-Петербурга, Василий Вакуленко решил выплеснуть свой накопившийся за день гнев на Сергея Шнурова, который не упускал момента подколоть рэпера.

Баста ответил Шнурову на оскорбление. Фото: Instagram Василий Вакуленко (Баста) (скриншот)

Своими словами ростовский рэпер вывел из себя уроженца культурной столицы. Сергей Шнуров в долгу не остался и пропесочил оппонента по полной.

Сергей Шнуров оказался возмущен словами Басты. Фото: Instagram Сергея Шнурова (скриншот)

Обычных пользователей интернета поэтическая дуэль музыкантов изрядно повеселила. Они стали делать мемы и размещать их в Сети, но в это время рэпер и солист "Ленинграда" продолжали перепалку.

Ростовский рэпер решил первым прекратить перепалку. Фото: Instagram Василий Вакуленко (Баста) (скриншот)

Пока Сергей Шнуров никак не отреагировал на эти слова Басты. Судя по всему, теперь шоу "Голос", где оба музыканта являются судьями, будет еще одним местом стычек у артистов, повздоривших из-за концерта в питерском Ледовом дворце.

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