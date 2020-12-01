Баста ответил на обвинения в нарушении коронавирусных запретов на концерте

Баста рассказал о концертах в Санкт-Петербурге. Фото: Архив КП

Самый известный ростовский рэпер ответил на обвинения в нарушении антикоронавирус мер во время концертов в Питере. Баста рассказал о том, что заполняемость зала Ледового дворца составила 50%, всех зрителей обеспечили масками и санитайзерами.

- Мы готовились к мероприятию. Провести его в соответствии со всеми правилами безопасности - задача непростая, - горит Баста в видеообращении в Instagram. - Мы считаем, что справились с этим. Все требовании правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. Заполняемость зала в Ледовом дворце составила 50%.

Артист считает, что его выступлению "позавидовали" некоторые коллеги по сцене, которые не смогли полностью выполнить все условия безопасности, связанные с коронавирусом. Зрители соблюдали социальную дистанцию, а также пользовались масками и санитайзерами, которые находились в свободном доступе.

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