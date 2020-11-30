Баста оказался в центре коронавирусного скандала из-за концертов в пандемию

В Санкт-Петербурге рэпер дважды собрал стадион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце прошли два концерта ростовского рэпера Басты. Выступлениями музыканта оказались не совсем довольны некоторые общественники.

Опасающиеся ковида жители культурной столицы написали заявление с требованием привлечь организаторов концертов к ответственности из-за имевших место, по их мнению, нарушений мер борьбы с пандемией.

У чиновников Санкт-Петербурга на этот счет оказалось совершенно иное мнение. Представители городского комитета по культуре заявляли, что мероприятия прошли с допустимой заполняемостью зала.

Тем не менее в социальных сетях стали появляться снимки с большим количеством участников концерта. Авторы снимков утверждают, что посетители концерта не соблюдали социальную дистанцию, некоторые были без защитных масок.

Сейчас Санкт-Петербург занимает второе место в стране по заболеваемости коронавирусом, Ростовская область уже которую неделю держится на шестом месте. На Дону ежедневно регистрируют около 300 новых случаев заражения COVID-19.

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