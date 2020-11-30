Донские врачи подключили к аппаратам ИВЛ 161 пациента с COVID-19

Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Фото: Архив КП

В Ростовской области лечение стационарах получают 2130 пациентов с коронавирусом. Как сообщили в областном правительстве, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 161 человек.

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни людей, однако пандемия по-прежнему не сдает позиции. Общее количество зараженных коронавирусом в донском регионе достигло 40007 человек, только за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 334 человек.

Врачи вылечили от коронавируса уже 32399 заболевших, в том числе за последние сутки – 308 человек. В случае заражения медики рекомендуют людям строго соблюдать карантин и не выходить из дома, если даже заболевшие переносят COVID-19 в легкой форме. Кроме того, людям рекомендовано соблюдать специальную диету при коронавирусе.

У многих людей лечение осложняется наличием сопутствующих заболеваний, при которых противопоказаны многие препараты.

За все время с момента начала пандемии медики не смогли спасти 1326 человек. Только за минувшие сутки из-за коронавируса погибли 15 жителей Ростовской области. COVID-19 унес жизни восьми женщин в возрасте от 62 до 84 лет, а также семерых мужчин от 38 до 80 лет.

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