"До сих пор отбиваемся": Баста рассказал, что было после скандального концерта в Питере

Ростовчанин Василий Вакуленко. Фото: архив "КП"

Совсем недавно в Санкт-Петербурге прошли два концерта ростовского рэпера Басты, он же Василий Вакуленко. Выступлениями музыканта оказались не довольны некоторые общественники, которые обвинили его в организации массового мероприятия во время пандемии коронавируса. Опасающиеся инфекции жители культурной столицы написали заявление с требованием привлечь организаторов концертов к ответственности.

Однако представители городской власти не согласились с такой позиции. Местные чиновники заявили, что мероприятие прошло по всем правилам.

Сегодня сам Вакуленко высказался на эту тему в прямом эфире на своей странице в социальных сетях. Кто-то из подписчиков задал вопрос: как обстоят дела на данный момент? Баста ответил в шутку:

- Концерт прошел хорошо. Настолько хорошо, что до сих пор отбиваемся, - сказал Вакуленко.

Напомним, сразу после мероприятия ростовчанин прокомментировал два своих многотысячных концерта в «Ледовом дворце». Он сказал, что все прошло согласно санитарным стандартам.