Арена раздора: Баста рассказал о давней обиде на Валерия Карпина

Баста часто вспоминает о своей жизни в Ростове. Фото: Instagram Василий Вакуленко (Баста)

Самый, пожалуй, известный ростовский рэпер Баста высказался о главном тренере ФК "Ростов" Валерии Карпине. Музыкант и совладелец "СКА Ростов" сообщил о своем отношении к наставнику желто-синих.

Судя по всему, причиной разногласий между рэпером и руководством футбольного клуба стал первый концерт Басты на стадионе "Ростов-Арена". Любители футбола переживали, что после этого мероприятия газон на поле будет непригоден для проведения матчей.

- Я отношусь к нему с симпатией. Иначе нельзя к нему относиться, - говорит Баста - Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, то команда «Ростов» там играть больше не сможет. Для меня любовь к городу - это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов».

Несмотря на опасения футболистов, после выступления Басты на главном стадионе Ростова состоялся еще более масштабный концерт. Группа "Ленинград" провела здесь одно из своих заключительных выступлений во время общероссийского турне. Оно стало одним из самых посещаемых. Донская столица отличилась жалобой ростовской чиновницы на мат со сцены во время мероприятия.

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