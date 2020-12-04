Серей Шнуров четвертый день не может успокоиться после разборок с Бастой

Сергей Шнуров выступил против выступлений в пандемию. Фото: Instagram Сергей Шнуров

Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, четвертый день подряд является объектом нападок лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Питерский музыкант пишет неординарные стихи, в которых всячески пытается подколоть рэпера за выступление в петербургском Ледовом дворце.

Все дело в том, что власти культурной столицы накануне приняли решение ограничить доступ в город для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Это событие совпало с громким скандалом с концертами Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Выступление рэпера настолько сильно разозлило Сергея Шнурова, что он закидал ростовчанина едкими стихами. На этот раз лидер группы "Ленинград" написал:

Из тебя парламентарий намбо ван,

В дом зашел и даже ног не вытер.

Поздравляю, Вася, ты болван.

Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер.

Чтоб понятно каждому столбу,

Торг со мною просто невозможен.

А компания твоя, о я **,

За тебя Онищенко, Пригожин.

Щас ещё Стас приведёт жену.

В городе моем случилась баста,

Это ставлю я тебе в вину.

Думать головой учись, жопастый.

В комментариях люди в очередной раз отметили поэтический талант Сергея Шнурова. Многие посчитали нападки на Басту обоснованными, ведь Санкт-Петербург с момента начала пандемии держится на второй строчке в общероссийском рейтинге о числе новых случаев заражения и больных коронавирусом.

Впрочем сам Баста утверждает, что на его концертах соблюдались необходимые ограничения, выступление прошло с санкции властей.

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