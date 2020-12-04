Серей Шнуров четвертый день не может успокоиться после разборок с Бастой

Сергей Шнуров выступил против выступлений в пандемию. Фото: Instagram Сергей Шнуров
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, четвертый день подряд является объектом нападок лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Питерский музыкант пишет неординарные стихи, в которых всячески пытается подколоть рэпера за выступление в петербургском Ледовом дворце.
Все дело в том, что власти культурной столицы накануне приняли решение ограничить доступ в город для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Это событие совпало с громким скандалом с концертами Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Выступление рэпера настолько сильно разозлило Сергея Шнурова, что он закидал ростовчанина едкими стихами. На этот раз лидер группы "Ленинград" написал:
Из тебя парламентарий намбо ван,
В дом зашел и даже ног не вытер.
Поздравляю, Вася, ты болван.
Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер.
Чтоб понятно каждому столбу,
Торг со мною просто невозможен.
А компания твоя, о я **,
За тебя Онищенко, Пригожин.
Щас ещё Стас приведёт жену.
В городе моем случилась баста,
Это ставлю я тебе в вину.
Думать головой учись, жопастый.
В комментариях люди в очередной раз отметили поэтический талант Сергея Шнурова. Многие посчитали нападки на Басту обоснованными, ведь Санкт-Петербург с момента начала пандемии держится на второй строчке в общероссийском рейтинге о числе новых случаев заражения и больных коронавирусом.
Впрочем сам Баста утверждает, что на его концертах соблюдались необходимые ограничения, выступление прошло с санкции властей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Погнали еще за одним": футболист Дмитрий Тарасов решил вновь отправить жену-ростовчанку рожать.
Спортсмен признался, что счастлив в браке (подробности).
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!