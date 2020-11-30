"Погнали еще за одним": футболист Дмитрий Тарасов решил вновь отправить жену-ростовчанку рожать

Дмитрий Тарасов с Женой Анастасией. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

33-летний полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов предложил своей третьей супруге - ростовчанке Анастасии Костенко вновь стать мамой. С таким предложением спортсмен выступил в своем Instagram.

Футболист поздравил Анастасию Костенко с Днем матери. Он признался ей в любви, написал о том, что она лучшая. Свои слова глава семьи сопроводил милым снимком, на котором держит жену на руках.

- Я очень тебя люблю, ты потрясающая мама и жена, погнали ещё за одним малышом,- высказался на просторах интернет-сети Дмитрий Тарасов.

В семье Анастасии и Дмитрия воспитываются две дочки - Милана и Ева. Известно, что спортсмен мечтает о сыне, но пока у него появляются только девочки. Как он сообщал ранее, наличие троих дочерей (двух в браке с Анастасий и одной от первого брака) нисколько не огорчает футболиста

Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией неоднократно говорили о том, что мечтают о большой и дружной семье. Но пока что-то идет не по плану. Экс-супруга футболиста постоянно судится с бывшим мужем за алименты.

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В московском элитном роддоме Анастасию Костенко навестила ее мама. Она пришла в палату к дочери, чтобы поддержать ее и увидеть внучку. А вот муж модели, похоже, не смог приехать на роды (подробности).

АЛЛО!

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